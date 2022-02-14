烏克蘭陷戰爭危機 國防院：軍事行動恐在協商破局後發生
烏克蘭戰爭危機一觸即發，傳出俄羅斯軍隊可能在16日攻打烏克蘭。外交部昨日也罕見呼籲在烏克蘭的台灣人儘速離境，美國總統拜登與俄羅斯總統普丁緊急熱線避免戰爭發生。國防智庫國防安全研究院指出，面對烏克蘭局勢，現階段還是以外交手段為主，若有軍事行動也是在政治協商完全破局後才會發生。
記者呂炯昌／台北報導
2022-02-14 10:55:25｜2022-02-14 11:02:52
國防院助理研究員汪哲仁所寫「道途險且迂──2022年烏克蘭危機觀察」分析報告指出，美國目前所採取的防堵作法有三。首先是尋求對話，也就是以外交途徑解決；其次是警告俄羅斯不得採取軍事途徑，並拉高若俄羅斯動武所將面臨的制裁後果，包含將俄羅斯斷開使用國際金融支付系統與類似華為的科技制裁；第三是增加對烏克蘭的軍事物資與技術供應，以防禦性武器為主。然而美方都一直聲稱俄羅斯即將攻打烏克蘭，此舉讓俄羅斯相當不以為然，但仍然順水推舟、接招促談。
相較於美國，歐盟的作法則躊躇許多，因為德國新政府想跟俄羅斯維持穩定關係，所以德國向來不支持烏克蘭加入北約，也不支持以軍事武器供應烏克蘭。
國防院報告指出，面對烏克蘭局勢，美俄現階段還是以外交手段為主，若有軍事行動也應該在政治協商完全破局後才會發生。
報告也指出，烏克蘭身為當事人卻又被排除在大多數談判之外顯得相當無助。烏克蘭雖然以西方為憑藉抵抗俄羅斯的軍事與非軍事的各項攻擊，但是國內的情況相當脆弱，烏克蘭已經成為歐洲最貧窮的國家。面對內外夾擊，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）對內力求穩定局勢，只能敦促國民冷靜。
由於烏克蘭試圖加入北約，但莫斯科認為北約東擴會形成包圍、壓縮生存空間。因此，報告最後指出，西方若未嚴肅看待俄羅斯的安全需求，則烏克蘭將難有寧日。