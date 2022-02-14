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馬英九遭批不食人間煙火　羅智強：他是「運動中心之父」

▲台北副市長黃珊珊近日批評前總統馬英九「不食人間煙火」，馬英九辦公室翻出議會紀錄駁斥，雙方隔空交火多日。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.10.30）
▲台北副市長黃珊珊近日批評前總統馬英九「不食人間煙火」，馬英九辦公室翻出議會紀錄駁斥，雙方隔空交火多日。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.10.30）

記者羅婉庭／台北報導

2022-02-14 10:51:39

台北副市長黃珊珊近日批評前總統馬英九「不食人間煙火」，馬英九辦公室翻出議會紀錄駁斥，雙方隔空交火。對此，台北市議員羅智強今（14）日表示，台灣有好幾座運動中心，都必須感謝馬英九，他是台灣的「運動中心之父」。

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黃珊珊日前因「攤販精進計畫」槓上馬英九，稱馬任內於質詢時說自己從小到大沒有到攤販買過東西，但馬辦翻出議會公報，打臉黃珊珊。對於黃珊珊的批評，羅智強替前長官發聲，羅表示，20年前在台北市運動不是一件很方便的事情，直到馬英九規劃興建了12座市民運動中心、建設一百多公里的河濱步道、有方便的運動場域，他才終於養成了每天運動的好習慣，「多年下來，成功甩肉近50公斤！」

羅指出，自己從台北走到苗栗，經過了好幾座運動中心，這些大家都要感謝馬英九，他是台灣的「運動中心之父」，不但在台北規劃興建12座市民運動中心，當他擔任總統府副秘書長時，馬英九也指示他將「如何協助全台灣各縣市政府興建市民運動中心」，作為重點建設追蹤事項。

羅智強回憶，馬英九曾說了一句很好笑的話「動吾動以及人之動」意思是他很愛運動，所以他也希望帶動全台灣的運動風氣，「我想把這一個溫暖的小故事送給黃珊珊，2月16日早上8:30台中大甲鎮瀾宮，來陪馬英九動吾動以及人之動。」

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