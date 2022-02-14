看膩燈會？情人節約會必看夜景 新北浪漫7米水舞搭光雕
今天是西洋情人節了！雖然是Monday Blue，又天公不作美一直在下雨，但可不能怠慢另一半，還是要下班碰個面浪漫一下。不受天氣影響的水舞表演，好像是個不錯的選擇，近期網路上引起不小討論度的奇幻海洋光雕展，竟然就在新莊。融合城市地景的「新北鯨彩中港光雕展」，打造7公尺高的巨型水舞秀，搭配絢麗雷射科技，塑造鯨魚與魚群悠遊海中的炫幻夜景，總長4分鐘看得超過癮。中港大排上以繽紛光影變化與水霧設計而成的11座藝術裝置，可以看見漂浮在水面的夢幻珍珠與貝殼，還有彩色水母在浮游，拍照打卡不只有贈品可以兌換，「愛幸福市集」更準備了新莊保元宮過爐加持的月老紅線限量贈送喔。
記者蕭涵云/台北報導
2022-02-14 12:19:24
竟然就近在新北就可以看到震撼的7米高巨型水舞秀以及浪漫海洋光雕展？在緊鄰宏匯廣場的願景公園，2022新北鯨彩中港光雕展已經揭幕，融合城市地景，打造總長4分鐘、7米高的巨型水舞秀，搭配絢麗雷射科技的光雕，描繪出鯨魚與魚群悠遊海中的炫幻夜景，浪漫美景已在網路上口耳相傳出人氣。
中港大排自立廣場還規劃了11座藝術裝置，特別以繽紛光影變化搭配水面及水霧設計而成，最吸睛的莫過於成群浮游的彩色水母，漂浮在水面的夢幻珍珠與貝殼；穿過海洋動物形塑的七彩拱門，欣賞長達5公尺以上的「鯨夜躍您來」主燈。展出時間從西洋情人節橫跨白色情人節，今晚秒約另一半一起朝聖吧！
而且展覽期間將光雕展或水舞秀任一場景的照片或影片，上傳社群還有贈品可以兌換。（展出期間每日17:00起至1F咖啡廊道贈品處兌換，贈品每日限量1,000份、贈完為止）。新北市經發局自限時5天至2月15日止，在宏匯廣場11樓舉辦「愛幸福市集」，更準備了新莊保元宮過爐加持的月老紅線限量贈送喔。
2022新北鯨彩中港光雕展「鯨彩中港 幸福宏匯」
時間：2/11(五)～3/18(五)，共36天
水舞秀：
地點：新北市新莊願景公園旁凹灣碼頭
時間：展出期間每日18:00-22:00
光雕展：
時間：展出期間每日18:00-22:00
地點：自立廣場至中原路，共11個展區