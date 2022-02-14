台中淪政二代之城？時力：家族接班潮阻礙青年參政

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今年鄭伯其再度挑戰參選資格，他指出若黨中央仍維持過去提名方案，很多人會懷疑現任黨主席朱立倫所謂「讓年輕世代出頭」的決心。他呼籲國民黨應學習民進黨，以「全民調初選」產生最強候選人，讓政黨結構真正新陳代謝。
主張政治應新陳代謝的，還有時代力量。時代力量潭雅神區市議員參選人鄭勁節指出，台中市65位市議員中，目前有9位是政二代，今年還有7位市議員準備讓自己的兒子、女兒接班，將政治公職當作家族世襲私產。
鄭勁節說，7位有意讓兒女接棒的市議員分佈藍綠三黨，分別是國民黨的吳顯森、李榮鴻、李麗華；民進黨的何敏誠、邱素貞、鄭功進，以及親民黨的段緯宇。其中吳顯森兩個兒子分別投入市議員和平地原民議員。若這8人通通當選，台中市議會的政二代人數將超過1/4。
26歲的鄭勁節是台大政治所碩士，他指出讀政治系的人最常被問到，學習政治專業後是否從政？「但實際去台中市議會，將地方政治工作者的能力、背景攤開來檢驗，你會發現欠缺專業。」
鄭勁節認為，當下青年參政的門檻，在於公職變成家族私產，政治排除專業淪為表演，青年受限於資源無法發出聲音。他指出根據媒體統計，縣市議員選舉平均花費在500至800萬元之間。「對於有志從事政治工作，想要出來服務大家、發揮專業的年輕人來說，前有政治家族阻擋，後要背負鉅額的競選花費，青年參政宛若夢幻泡影，可望而不可及。」