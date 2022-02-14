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設幽靈標案害中華電信賠逾1500萬元　檢起訴內鬼工程師

▲台北地檢署14日起訴中華電信工程師蔡政峰、上游廠商台灣風光公司負責人林俊呈。（圖／翻攝自台北地檢署臉書）
▲台北地檢署14日起訴中華電信工程師蔡政峰、上游廠商台灣風光公司負責人林俊呈。（圖／翻攝自台北地檢署臉書）

記者潘千詩／台北報導

2022-02-14 10:56:44

中華電信台北營運處前工程師蔡政峰，涉與上游廠商「台灣風光」負責人林俊呈合謀，虛設7件幽靈標案，向上游收遠期匯票、下游預付工程款，詐取中華電信2751萬資金，後因台灣風光周轉不靈，致中華電信損失1570萬多元。台北地檢署今（14）日依《證交法》非常規交易罪、《刑法》偽造文書、詐欺罪起訴蔡、林2人。

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檢方調查，蔡政峰於2015年3月至2016年3月間，違反「中華電信專（標）案管理作業要點」及「銷售交易人工出帳入帳處理作業要點」等規定，使4間廠商配合循環偽造交易。

檢方指控，蔡、林先談妥簽約標的、轉包廠商及欲融通金額等虛偽交易細節，後以「中華電信台灣北區電信分公司台北營運處」名義形式上簽訂7項採購案，再將幽靈工程轉包「專案廠商」承作，經層層轉包，完成循環虛偽交易流程，將中華電信2751萬4765元工程款項，陸續撥給林實質掌控的帳戶，使台灣風光公司得以無擔保方式向台北營運處詐得資金融通使用。

當台北營運處向台灣風光請款時，台灣風光則開立遠期支票支付，但僅陸續兌領部分款項，直到台灣風光周轉不靈，餘款1570萬4781元催討無著，使台北營運處遭受重大損失。

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