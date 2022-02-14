劉泰英提2024柯侯配　「學姊」黃瀞瑩：現在講這些太早了

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張斯綱強調，今年的選舉，民眾黨恐怕也很難談藍白合，由於今年是民眾黨初試啼聲的一年，不能說還沒展現實力就要跟人家談合作，「不然以後民眾黨要怎麼走下去？」張斯綱認為，目前沒有那個環境，也沒有那個氣氛，「各自努力但不要傷和氣，因為真正的合作大局在2024。」
張斯綱直言，黨主席朱立倫的態度就是在野力量要合作。「合作的範圍很廣，但就是要從一些小地方培養起默契。」張斯綱說，在合作前雙方若沒先培養默契，彼此人員沒有交集，沒有共同目標會很難合作。
黃瀞瑩表示，柯侯兩人其實在雙北城市論壇上就已經有累積一些默契，兩人私下互動也很特別。「柯市長就比較閉塞害羞，但侯市長就比較能和別人勾肩搭背聊天的那種。」黃瀞瑩透露，每次看到侯柯兩人的互動，就是侯會拍柯的肩喊「欸兄弟ㄟ」，感覺畫面挺特別的。
「侯柯配或柯侯配，就跟斯綱議員講的一樣，是需要一些長期的默契培養，而不是大家組個字句就排起來的。」黃瀞瑩強調，她認為現階段談這些都太早了，雖然2024年好像看似在即，但還有一點時間，「現在應該好好面對民眾黨的第一場選戰。」
針對藍白合議題，黃瀞瑩強調過去就曾直言，如果大家都對自己的選舉非常有自信，就不需要去做這件事情。「這是民眾黨第一次的挑戰與初試啼聲，必須得交出一張非常漂亮的成績單，才能對支持者有所交代。」