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劉泰英提2024柯侯配　「學姊」黃瀞瑩：現在講這些太早了

▲北市府前副發言人「學姊」黃瀞瑩與國民黨台北市議員張斯綱，14日上午一同接受Hit Fm《嗆新聞》專訪。（圖／Hit Fm《嗆新聞》提供）
▲北市府前副發言人「學姊」黃瀞瑩與國民黨台北市議員張斯綱，14日上午一同接受Hit Fm《嗆新聞》專訪。（圖／Hit Fm《嗆新聞》提供）

記者丁上程／台北報導

2022-02-14 11:06:33

國民黨投管會前主委劉泰英昨（14）日接受訪問時，表示2024年總統大選，新北市長侯友宜有超過30％民眾支持，台北市長柯文哲支持度也有15％，「侯柯配」是目前在野黨競逐下屆總統最理想的組合。對此柯文哲幕僚、北市府前副發言人「學姊」黃瀞瑩今日接受廣播媒體訪問時，表示現階段談2024與誰配還太早了，現階段要主攻的應該是2022年選戰。

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黃瀞瑩與國民黨台北市議員張斯綱，今日上午一同接受民眾黨發言人楊寶楨Hit Fm《嗆新聞》節目專訪。針對劉泰英提出「侯柯配」的議題，張斯綱表示2024年不應該只談藍白合，而是要有一個「大聯盟」的心態。「不是要跟民進黨爭奪政權，那個層次太低了。」張斯綱說，是要提出另外一個層次的想像，另外一條選擇的道路，另外一個人才發展的機會，而不是讓一黨長期把握政權，長期執政就會有一些腐敗的狀況，而且這些情況也在慢慢出現。

張斯綱強調，今年的選舉，民眾黨恐怕也很難談藍白合，由於今年是民眾黨初試啼聲的一年，不能說還沒展現實力就要跟人家談合作，「不然以後民眾黨要怎麼走下去？」張斯綱認為，目前沒有那個環境，也沒有那個氣氛，「各自努力但不要傷和氣，因為真正的合作大局在2024。」

張斯綱直言，黨主席朱立倫的態度就是在野力量要合作。「合作的範圍很廣，但就是要從一些小地方培養起默契。」張斯綱說，在合作前雙方若沒先培養默契，彼此人員沒有交集，沒有共同目標會很難合作。

黃瀞瑩表示，柯侯兩人其實在雙北城市論壇上就已經有累積一些默契，兩人私下互動也很特別。「柯市長就比較閉塞害羞，但侯市長就比較能和別人勾肩搭背聊天的那種。」黃瀞瑩透露，每次看到侯柯兩人的互動，就是侯會拍柯的肩喊「欸兄弟ㄟ」，感覺畫面挺特別的。

「侯柯配或柯侯配，就跟斯綱議員講的一樣，是需要一些長期的默契培養，而不是大家組個字句就排起來的。」黃瀞瑩強調，她認為現階段談這些都太早了，雖然2024年好像看似在即，但還有一點時間，「現在應該好好面對民眾黨的第一場選戰。」

針對藍白合議題，黃瀞瑩強調過去就曾直言，如果大家都對自己的選舉非常有自信，就不需要去做這件事情。「這是民眾黨第一次的挑戰與初試啼聲，必須得交出一張非常漂亮的成績單，才能對支持者有所交代。」

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