烏克蘭危機　國防院：俄羅斯「只拉弓不射箭」逼美談判

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針對烏克蘭局勢發展，該文章研判俄羅斯「只拉弓不射箭」可能性高。俄羅斯重兵集結烏克蘭境，頻繁舉行各種演習，主要在逼美國談判。莫斯科表示烏克蘭不可加入北約，美俄談判最後可能將烏克蘭暫時擱置下來，交換俄國不動武。莫斯科還可能要求談判中程飛彈與短程飛彈問題，尤其是美國川普總統任內廢止《中程飛彈條約》，俄國要求延長條約或者不要部署新中程飛彈，其他談判議題還可能包括取消或降低經濟制裁與技術管制，以利改善俄羅斯國內經濟。
但文章也指出，如果美俄談判不成，俄羅斯可能佔領烏克蘭東部的頓涅茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）作爲懲罰。文章更指出，北約積極訓練烏克蘭軍隊，提供防空、反艦、反戰車飛彈與反砲兵雷達。其目的是以小部隊進行游擊戰，避免正面決戰，若俄羅斯「全面攻佔」可能重現入侵阿富汗惡夢。
《俄烏情勢對台海不造成「漣漪效應」》文章最後也指出，台灣「不對稱作戰」與烏克蘭類似，部署「不規則作戰」 兵力，這種「豪豬戰略」 把重點擺在致命、機動、小型、數量多的武器系統，包括野戰、區域防空飛彈、反艦飛彈與反戰車飛彈。這些「不規則作戰」武器可增加共軍犯台成本，尤其由隱匿與機動雷達與飛彈發射車組成的 「防空游擊戰」，將增加共軍爭取空中、海上優勢的複雜性，以及其速戰速決的不確定性，達到國軍持久作戰目的。