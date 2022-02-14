COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

烏克蘭危機　國防院：俄羅斯「只拉弓不射箭」逼美談判

▲北約積極訓練烏克蘭軍隊，抵抗俄羅斯入侵。圖為美軍訓練烏克蘭海軍陸戰隊。（圖／美國陸軍）
▲北約積極訓練烏克蘭軍隊，抵抗俄羅斯入侵。圖為美軍訓練烏克蘭海軍陸戰隊。（圖／美國陸軍）

記者呂炯昌／台北報導

2022-02-14 11:37:42｜2022-02-14 11:40:06

美國情報單位指出，俄羅斯軍隊可能在16日攻打烏克蘭，外交部昨日也罕見呼籲在烏克蘭的台灣人儘速離境。針對烏克蘭再度陷入戰爭危機，國防智庫國防安全研究院分析報告指出，俄羅斯重兵集結烏克蘭邊境，頻繁舉行各種演習，主要在逼出美國談判，「只拉弓不射箭」的可能性高。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據國防院1月底發表的國防安全雙週報，由研究員歐錫富與劉蕭翔合著的《俄烏情勢對台海不造成「漣漪效應」》文章指出，俄羅斯去（2021）年9月舉行「西方2021」演習後，俄軍並未返回駐地。美國情報單位提出警告，俄軍最快可能在2022年2月對烏克蘭發動攻擊，兵力規模為2021年春天的兩倍。

針對烏克蘭局勢發展，該文章研判俄羅斯「只拉弓不射箭」可能性高。俄羅斯重兵集結烏克蘭境，頻繁舉行各種演習，主要在逼美國談判。莫斯科表示烏克蘭不可加入北約，美俄談判最後可能將烏克蘭暫時擱置下來，交換俄國不動武。莫斯科還可能要求談判中程飛彈與短程飛彈問題，尤其是美國川普總統任內廢止《中程飛彈條約》，俄國要求延長條約或者不要部署新中程飛彈，其他談判議題還可能包括取消或降低經濟制裁與技術管制，以利改善俄羅斯國內經濟。

但文章也指出，如果美俄談判不成，俄羅斯可能佔領烏克蘭東部的頓涅茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）作爲懲罰。文章更指出，北約積極訓練烏克蘭軍隊，提供防空、反艦、反戰車飛彈與反砲兵雷達。其目的是以小部隊進行游擊戰，避免正面決戰，若俄羅斯「全面攻佔」可能重現入侵阿富汗惡夢。

《俄烏情勢對台海不造成「漣漪效應」》文章最後也指出，台灣「不對稱作戰」與烏克蘭類似，部署「不規則作戰」 兵力，這種「豪豬戰略」 把重點擺在致命、機動、小型、數量多的武器系統，包括野戰、區域防空飛彈、反艦飛彈與反戰車飛彈。這些「不規則作戰」武器可增加共軍犯台成本，尤其由隱匿與機動雷達與飛彈發射車組成的 「防空游擊戰」，將增加共軍爭取空中、海上優勢的複雜性，以及其速戰速決的不確定性，達到國軍持久作戰目的。


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀