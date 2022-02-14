超級盃史上最大咖中場表演 嘻哈歌手阿姆、Dr.Dre齊聚
2022年第56屆超級盃賽事開打，由孟加拉猛虎出戰洛杉磯公羊，在公羊主場舉行賽事，中場表演一直是世人注目的表演內容，這次堪稱「史上最大咖」嘻哈歌手齊聚一堂，由傳奇歌手Dr.Dre、阿姆（Eminem）、史奴比狗狗（Snoop Dogg）、五角（50 Cents) Mary J. Blige、Kendrick Lamar等到場，現場宛如超大型嘻哈派對。
記者吳政紘/綜合報導
2022-02-14 11:15:20
這屆超級盃依舊吸引滿場球迷到場觀戰，洛杉磯SoFi Stadium擠進超過7萬名觀眾到場，而這次的中場表演，早就在預告讓大家驚艷，因為最強的饒舌歌手都到場，現場演唱名曲。
中場表演由Dr. Dre的錄音室展開序幕，加上Snoop Dogg演唱《The Next Episode》開始，Eminem演唱《Lose Yourself》，讓不少球迷瘋狂，全場跟著點頭，Mary J. Blige51歲仍有魅力，演唱《Family Affair 》加上最後Dr. Dre《Still D.R.E.》收尾，輕快的鋼琴聲，以及招牌的歌詞，讓全場觀眾如癡如醉。