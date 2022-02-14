開齋節商機不可失！印尼企業搶賺錢 籲政府3月底前降級
開齋節是伊斯蘭國家最重要的年度盛典之一，同時也是刺激民眾消費的好時機。為了把握這段時間的消費潮，印尼企業界向印尼政府呼籲，若能放寬限制，不再禁止民眾在開齋節返鄉，將能對經濟作出重大貢獻。
記者李澍/綜合報導
2022-02-14 12:21:47
印尼工商會館（KADIN）區域自治發展副總主席薩爾曼（Sarman Simanjorang）上週表示看法認為，如疫情受到控制，政府考慮讓民眾在開齋節期間返鄉，這一方面將反映政府靈活的執行政策，同時，也是在向各界表明，政府會執行嚴格的防疫措施，確保疫情受到控制。
他進一步表示，政府可進行評估，並下調「社區活動限制」（PPKM）的等級，讓民眾能夠在開齋節返鄉探親。
他向政府呼籲稱，「若政府不再禁止民眾在今年開齋節返鄉，這將能夠刺激區域經濟發展，並對國家經濟產生影響」；他解釋，返鄉對刺激地方經濟有非常大的影響，因為大額資金從大城市流進城鎮，這當然會帶動地方的經濟發展，並對國民經濟增長產生影響。
薩爾曼更加希望，第三級PPKM的實施時間不要拖太久；他期盼，希望最遲3月中旬下調等級；若3月初政府下調了PPKM等級，企業家就可以利用開齋節假期來提高營業額和獲利潤，使現金周轉更靈活。