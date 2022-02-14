NFL／終極逆轉！Stafford致勝傳球達陣 公羊再奪超級盃
NFL美式足球聯盟超級盃今(14)日進行，洛杉磯公羊對陣辛辛那提孟加拉虎，雙方激戰4節，最終公羊靠著當家四分衛Matthew Stafford在最後1分29秒傳球達陣，逆轉以23:20拿下隊史第2冠。
記者黃建霖/綜合報導
2022-02-14 11:33:34
此役上半場比賽雙方打得相當激烈，雖然孟加拉虎是主場球隊，但比賽所在得SoFi體育場，實際上是公羊主場，後者也因此享有一定的優勢。上半場比賽， Stafford兩度傳球達陣，帶領球隊以13:10暫時領先。不過公羊接球手WR Odell Beckham Jr.因膝傷離場，此役沒有再回歸。
下半場戰局出現變化，孟加拉虎四分衛Joe Mixon助攻接球員Tee Higgins達陣，第三節打出10:3的攻勢，一口氣將分數給逆轉，反倒以20:16超前。
末節公羊殊死一搏，Stafford領導全隊完成大反攻，他完成40次傳球中的26次，並在最後1分29秒傳給Cooper Kupp觸地成功，將比數逆轉為23:20。接著孟加拉虎反撲失敗，讓對手以3分之差獲勝。
公羊上一次拿下到超級盃冠軍，已經是遠在23年前的事了，那也是他們隊史首次奪冠；這一次則是歷經有如「三溫暖」的歷程，從領先到落後，最終再逆轉，別具意義。