桃園23家防疫旅館接移工專案　量能逾1494間

《四方報》報導，第二階段移工將於明（15）日入境，由於先前適逢春節假期結束，不少防疫旅館業者住房率下降紛紛退場，讓雇主擔心量能不足、搶不到房間的情況。觀旅局長楊勝評表示，目前有23家防疫旅館、共1494房間可供收住移工，強調「沒有退場問題」。
記者李芷涵/綜合報導
2022-02-14 11:46:42
觀光局統計，截至2月5日全台已有39家旅館退出，少了約2000間房，因應勞動部移工專案引進第二階段將於15日上路，桃園市作為全台移工重鎮，防疫旅館是否充足更成為焦點。楊勝評指出，目前桃園市仍有30間防疫旅館可供使用，其中7間專收國人，其餘23間旅館則可供作移工檢疫使用，提供1494房間之量能，房價從1500元至4600元不等。
23間移工防疫旅館中，價格超過每晚2500元的有2間、共101房；價格落在2000元至2500元的則有10間、807房；價格1500元至2000元的則有11間、586房，總體而言價格還算親民。不過，由於第二階段移工由「全部入住集中檢疫所」改為「入住防疫旅館為主」，防疫旅館價格一定會比一天1500元的集中檢疫所更貴，再加上產業移工不會有勞動部補助，以每晚2500元的價格來算，移工檢疫21天下來，產業雇主就須支付5萬2500元，相較第一階段粗估要多付2萬1000元。
桃園全市逾11萬3000名移工，占全國約16％，數量為全國最高，其中又以產業移工為主，衡量國內產業長期缺工情形，預計短期內房間需求量會激增。楊勝評表示，移工引進初期，防疫旅館將優先提供工作地在桃園市的產業類移工雇主訂定，社福類則不受限，後續則視使用情況再進行滾動調整。