台灣YouTuber創意全被抄！中國網紅拍片竟「100％複製」
自媒體興起，許多YouTuber將創新、新奇的議題拍成影片，創造流量成為網紅，不過近來YouTuber「錫蘭Ceylan」卻發現，中國bilibili的Up主「歐陽尚書」及「咩也發明家」抄襲了多位台灣YouTuber的影片，而且還是「100%抄襲」，不止內容台詞一樣，連畫面、動作都絲毫不差，點子遭抄襲的網紅包括YouTuber放火、小玉、尊、胡子等人。
編輯中心／綜合報導
2022-02-14 11:48:14
YouTuber「錫蘭Ceylan」11日在頻道中最新影片《這個B站UP主正在瘋狂抄襲台灣的YouTuber！》中揭露，中國「Bilibili」的Up主「歐陽尚書」及「咩也發明家」大量抄襲台灣YouTuber的影片，首先開頭他將「尊」的部分影片片段擷取下來，再和歐陽尚書的對比，發現竟然一模一樣，甚至來最一開始彈指自我介紹的方式也一模一樣，讓他感到不可思議，直喊「我見過最離譜，最沒有下限的抄襲」。
「錫蘭Ceylan」也為此搜集此Up主「歐陽尚書」到底還抄襲了多少人，結果也讓他相當震驚，幾乎都是來自台灣的YouTuber，像是胡子、放火、小玉、尊的影片創意都被抄襲，而且還是「逐字抄襲」，差別在部分實驗類的影片，這位Up主「歐陽尚書」並沒有成功。
除了Up主「歐陽尚書」外，「錫蘭Ceylan」也發現另外一個Up主「咩也發明家」也抄襲了放火的影片創意，一樣是整個台詞內容、反應跟場景等都相差不遠，頂多是兩岸用語因用法不同轉換而已。
影片上傳後，網友見狀也相當傻眼，紛紛留言表示「沒看過這麼誇張的抄襲 太扯」、「世間無奇不有」、「有對比有傷害」、「連抄都抄不好」；被抄襲的「胡子Huzi」、「尊」也在下方留言說「沒事啦，我四年前也被人說抄襲Hajime啊，被人抄襲是成功的證明，我被抄襲我驕傲！只是期待這位歐陽小弟早日走出自己的路就是了」、「當年我一直被說抄襲別人，現在輪到我被抄襲了，這就是歷史的輪迴嗎？」；放火則是在影片中直播看見這段影片，直呼「自己寫下稿吧！兄弟為什麼不自己寫稿」，相當無言。（編輯：林莞茜）