蘇貞昌密訪台灣燈會　逛雙主場比讚

行政院長蘇貞昌於2月12日晚上視察「2022台灣燈會在高雄」，首站先前往衛武營主場，再到愛河灣主場，尤其是欣賞「千手光劍－機械手臂光之展演」，蘇貞昌與夫人在看完用24支六軸機械手臂舉起LED光劍，擺陣千手觀音的精彩演出後，都忍不住拍手叫好。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-02-14 12:09:29｜2022-02-14 12:10:33
蘇貞昌首站先前往衛武營主場，觀看傳統花燈藝術結合跨界藝術的中央燈區，並觀賞中央主燈「鳳彩飛舞」試燈，主燈首創以書法藝術造型構成，透過將「鳳」字草書解構，再融入視覺元素重組立體呈現；隨後觀賞，由高雄市政府攜手衛武營共同推出的衛武營地方主燈「《武營晚點名》島嶼記憶•光舟劇場」，創紀錄動用25台高流明的投影機，打造長達381公尺的巨幅光影展演劇場，引領觀眾體驗前所未見360度全面向沈浸式的光影。
到了愛河灣主場，蘇貞昌首先走進棧伍庫欣賞本次燈會最具視覺震撼的「千手光劍－機械手臂光之展演」，由全球領先半導體封裝與測試製造服務的「日月光集團」，與展演創意團隊「FREES」共同跨界策展，首創以AI人工智慧演繹人類武術、舞蹈及肢體行為，讓蘇貞昌及夫人忍不住拍手叫好，對於台灣5G AIoT的創意智慧展演前景十分看好。
蘇貞昌也跟著民眾一起跨越愛河灣，走上大港虎橋，從海中央的視角欣賞愛河灣主灣「光啟愛河灣」，遠望智慧控光串聯愛河燈光系統、高雄流行音樂中心、以及燈會海上最大規模作品「元流．光之群島」。
高市府指出，這次2022台灣燈會在高雄首創衛武營、愛河灣雙主場，衛武營展區的中央主燈即將在15日點燈，提醒大家做好防疫措施，觀賞燈會時務必戴口罩、不邊走邊吃，並主動註冊燈會碼、完成實聯制。