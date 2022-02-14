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黃安、吳宗憲宿怨未了　一句「震撼爆料」翻臉24年

▲吳宗憲（左圖）、黃安24年恩怨難解。（圖／記者陳思誼攝、黃安微博）
▲吳宗憲（左圖）、黃安24年恩怨難解。（圖／記者陳思誼攝、黃安微博）

娛樂中心／綜合報導

2022-02-14 12:45:00｜2022-02-14 13:01:22

黃安日前肯定女星陳竹音入籍中國大陸、放棄中華民國戶籍與健保「夠硬氣」，世仇吳宗憲（憲哥）被問到此事，直言「他（黃安）就是為了台灣勞健保嘛」，讓人想起雙方老死不相往來、長達24年的宿怨。

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吳宗憲和黃安同期出道，憲哥1987年發行首張專輯，隔年黃安也發片，兩人時常一起上老三台綜藝節目，某次，錄影前打撲克牌，黃安輸了1000元，吳宗憲嗨喊「我是賭神」，沒想到，後來因違規停車被罰1000元，黃安得知後虧對方「贏得了我，贏不了老天爺」。

憲哥1990年秘娶圈外人張葳葳，陸續迎來3女1子，那時他事業正值顛峰，沒有特別向外界報告，就這樣隱瞞結婚生子一事。1998年，黃安上廣播節目，被主持人問到「演藝圈有沒有已婚卻對外聲稱單身的藝人？」黃安天生愛爆料的因子藏不住，脫口就說「吳宗憲」。

黃安的爆料立刻成為娛樂圈頭條，吳宗憲第一時間否認，2000年，台灣多家媒體拿到吳宗憲隱婚的資料，在吳宗憲開演唱會受訪時質問，憲哥後來決定召開記者會，坦承自己已婚、有4個小孩的事實，2003年再與張葳葳正式登記，而瞞婚10年被黃安一句話戳破，兩人從此結下梁子。

事實上，黃安和吳宗憲10幾年來常隔空對嗆，黃安早年在大陸出書《如何搞垮演藝事業》，13萬字中有3萬字都在罵吳宗憲，「寫完後我也覺得我自己太過分了，怎麼寫這麼少？」憲哥聞訊回「我同情他，也祝福他啦，他樂意寫我，我更是謝謝他！」

自稱「台獨剋星」的黃安，更曾表示把憲哥列入舉報的觀察名單，吳宗憲過去也爆料，黃安的代表作《新鴛鴦蝴蝶夢》是抄襲琉球當地民謠，90%旋律一樣，要不是被《包青天》選為片尾曲，根本不會紅，就連詞也質疑沒有一句是出自黃安，「都古詩詞啊！你有付版權給李白、杜甫？」恩恩怨怨至今未解。（編輯：楊穎軒）


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