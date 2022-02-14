黃安、吳宗憲宿怨未了　一句「震撼爆料」翻臉24年

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憲哥1990年秘娶圈外人張葳葳，陸續迎來3女1子，那時他事業正值顛峰，沒有特別向外界報告，就這樣隱瞞結婚生子一事。1998年，黃安上廣播節目，被主持人問到「演藝圈有沒有已婚卻對外聲稱單身的藝人？」黃安天生愛爆料的因子藏不住，脫口就說「吳宗憲」。
黃安的爆料立刻成為娛樂圈頭條，吳宗憲第一時間否認，2000年，台灣多家媒體拿到吳宗憲隱婚的資料，在吳宗憲開演唱會受訪時質問，憲哥後來決定召開記者會，坦承自己已婚、有4個小孩的事實，2003年再與張葳葳正式登記，而瞞婚10年被黃安一句話戳破，兩人從此結下梁子。
事實上，黃安和吳宗憲10幾年來常隔空對嗆，黃安早年在大陸出書《如何搞垮演藝事業》，13萬字中有3萬字都在罵吳宗憲，「寫完後我也覺得我自己太過分了，怎麼寫這麼少？」憲哥聞訊回「我同情他，也祝福他啦，他樂意寫我，我更是謝謝他！」
自稱「台獨剋星」的黃安，更曾表示把憲哥列入舉報的觀察名單，吳宗憲過去也爆料，黃安的代表作《新鴛鴦蝴蝶夢》是抄襲琉球當地民謠，90%旋律一樣，要不是被《包青天》選為片尾曲，根本不會紅，就連詞也質疑沒有一句是出自黃安，「都古詩詞啊！你有付版權給李白、杜甫？」恩恩怨怨至今未解。（編輯：楊穎軒）