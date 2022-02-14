藍籲福食比照韓國定更嚴格標準　綠：想製造貿易障礙

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鄭運鵬表示，國民黨提出乳製品、嬰兒食品， 在碘131部分，CODEX、歐盟、美國的標準都是100以上，台灣則是55。銫134、銫137部分，乳製品、嬰兒食品，CODEX標準是1000、加拿大是300、歐盟是1000，台灣標準是50。
而國民黨呼籲比照韓國，鄭運鵬指出，台灣媒體引述韓聯社報導，韓國經濟副總理、財政企劃部長洪楠基去年曾表示，要推動南韓加入CPTPP，是否鬆綁日本福島水產品，作為換取加入CPTPP的條件，是需慎重考量的議題。
副幹事長黃世杰表示，現在申請加入CPTPP是多方貿易協定，不是單獨跟日本雙邊來談貿易協議，多邊貿易關係是以各國要有一致標準，任何想要申請加入高標準多邊貿易協定，就要思考是否解除設下貿易障礙，韓國就面臨此問題。
黃世杰說，國民黨再度重提要地方要包圍中央，若地方制定更標準會破壞與各國談判貿易的成果，大法官釋字738號不是放在任合地方無限上綱，應該就議題來討論，食安的國際貿易標準，需由中央制定一致規範。
至於福島食品是否加驗鍶90，鄭運鵬說，各國多數檢驗銫134、銫137、 碘131，鍶90在這次福島食品不是通用標準，且需要驗2天以上且相對成本也高，鍶90較屬於俄羅斯、烏克蘭等國因車諾比事件，因此各國狀況不同。