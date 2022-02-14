俄烏衝突升溫、新興亞股陷震盪　台股仍具上行空間

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中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，俄烏情緒於近日急速升溫，市場風險態度重回保守，台股早盤一反開春以來的樂觀情緒，大跌逾300點。俄烏衝突若走向極端，聯準會鷹派立場將可能有轉向機會，但短期觀望重點仍聚焦在本周即將公布的會議紀錄，其中關鍵看點有三，包括3月是否一次升息2碼、未來的升息計畫、縮減資產負債表規模的計畫會否提前執行，以及相關時程與幅度。
張圭慧指出，1月聯準會會議結果公布後，「鷹浪」太強，致市場出現一波明顯回檔，現況觀察已有止跌跡象，估計市場已消化部份貨幣政策利空，目前市場共識為今年升息6次，預料若紀要沒有釋出更鷹派立場，俄烏衝突沒有進一步升溫，短期市場有望出現反彈。
中信小資高價ETF經理人張嘉祐指出，市場目前對於聯準會鷹派的利率政策，未來市場走向看法分歧，預計聯準會仍將持續與市場密切溝通，並視經濟成長、勞動就業情況與市場反應調整政策；預計3月聯準會將提出更具體的升息路徑及縮表時程與細節，投資展望方面，仍以基本面為主要基調，逢低布局。
張嘉祐認為，就目前台股主要權值股公布的1月營收結果來看，台股有望迎來淡季不淡的第一季，且在營利成長支撐下，目前台股加權指數本益比僅14.6倍，低於歷史平均，半導體族群本益比略高約16倍，相較納斯達克本益比為116.7倍，台股本益比仍相對合理，長期指數仍具上行空間，建議投資人可逢低加碼半導體等基本面穩健族群。