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台灣燈會無人機感謝防疫夥伴　中國官媒批透露台獨野心

▲青天白日滿地紅旗與美、日等國家的國旗並列，象徵中華民國已然成為世界公民的一分子。(圖／記者郭俊暉攝)
▲青天白日滿地紅旗與美、日等國家的國旗並列，象徵中華民國已然成為世界公民的一分子。(圖／記者郭俊暉攝)

記者郭俊暉、郭凱杰／高雄報導

2022-02-14 13:30:28｜2022-02-14 14:23:44

2022台灣燈會在高雄！全台首次1500台無人機展演在高雄愛河登場，展演過程中，更呈現各國防疫夥伴的國旗，以感謝捐贈疫苗的國際友人，此舉被中國官媒「環球時報」報導是拍日本、立陶宛馬屁。高雄市長陳其邁表示，高雄獻上國際級的感謝，感謝過去的日子裡與我們共同對抗疫情、捐贈疫苗的國際友人，更祈願新的一年全球疫情能夠早日落幕。

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▲2022台灣燈會1500架無人機展演感謝友邦日本與我們共同抗疫。(圖／記者郭俊暉攝)
▲2022台灣燈會1500架無人機展演感謝友邦日本與我們共同抗疫。(圖／記者郭俊暉攝)
「環球時報」日前以「服了！高雄愛河灣上空1500架無人機出動，拍日本、立陶宛馬屁」進行報導，更怒轟台灣燈會無人機表演也被台灣當成了對日宣傳的材料。


▲2022太灣燈會1500架無人機展演出感謝友邦立陶宛與我們共同抗疫。(圖／記者郭俊暉攝)
▲2022台灣燈會1500架無人機展演感謝友邦立陶宛與我們共同抗疫。(圖／記者郭俊暉攝)
環球日報指出，台灣燈會9日晚9時45分在高雄愛河灣上空首演，首度用1500台無人機進行藝術展演，演出時長約12分鐘。在展演過程中，除了台灣特色圖樣，還出現日本、立陶宛等所謂台灣“國際友人”心形國旗的圖案，並寫上“THANK YOU”。

▲台灣燈會9日晚間完成無人機試飛首演，無人飛機上的愛心，變成日本、立陶宛、斯洛伐克、波蘭、美國、捷克六國國旗在愛河灣上鼓動的心跳，是國際友人的愛與溫暖。（圖／記者郭俊暉攝）
▲台灣燈會9日晚間完成無人機試飛首演，無人飛機上的愛心，變成日本、立陶宛、斯洛伐克、波蘭、美國、捷克六國國旗在愛河灣上鼓動的心跳，是國際友人的愛與溫暖。（圖／記者郭俊暉攝）
環球日報也說，這次燈會表演不僅被當成了對日本宣傳的材料，用日本心形國旗拉攏日本民眾的同時，同時也毫無顧忌地將所謂青天白日滿地紅旗與日本等國家的國旗並列描述，稱為所謂“國旗”，透露“台獨”野心。

陳其邁表示，愛在疫情時蔓延，高雄獻上國際級的感謝。在這特別的日子、特別的燈會慶典，高雄推出台灣史上首次最大規模1500台無人機的展演，以天上的燈呈現抗疫夥伴的國旗，在愛河灣夜空中鼓動心跳。感謝過去的日子裡與我們共同對抗疫情、捐贈疫苗的國際友人，更祈願新的一年全球疫情能夠早日落幕。

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