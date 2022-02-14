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談台北市長選舉！吳思瑤：藍焦慮　代表蔣萬安沒想像強

▲國民黨立委蔣萬安被視為藍營參選台北市長的可能人選。（圖／記者黃仁杰攝影）
▲國民黨立委蔣萬安被視為藍營參選台北市長的可能人選。（圖／記者黃仁杰攝影）

記者黃宣尹／台北報導

2022-02-14 12:42:48｜2022-02-14 12:55:47

民進黨會派出誰出戰今年底台北市長選舉，持續受到各界關注。台北市的民進黨立委吳思瑤今（14）日分析年底選戰表示，藍營上下陷入「 恐時中情節」，不惜編造各種議論來力擋衛福部長陳時中參選，顯見三腳督下民進黨大有可為，且國民黨立委蔣萬安其實沒有想像中的強，而在行政優勢助攻下， 台北市副市長黃珊珊將愈來愈強。

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吳思瑤說，上月20日前台北市長郝龍斌拋出「藍白合」，近日再加碼重申「民眾黨成事不足敗事有餘」。郝龍斌遭黨內外砲轟之下仍堅持倡議藍白合，顯見藍營內部的焦慮，也代表三腳督下民進黨大有可為，蔣萬安其實沒有想像中的強。

吳思瑤說，有媒體社論2月8日以「陳時中參選市長可能引發的道德爭議」，指出「國家隊隊長」參選市長，將是黨政不分、選舉不公；又云「如果陳時中投入選戰，指揮官心中將充滿敵我意識，導致台灣的防疫作戰變形走調，造成人們離心離德，不再聽從指揮中心的指令⋯⋯」這種蔚為奇觀的繆論竟成社論，正可以看出陳時中有多強。藍營上下陷入「恐時中情節」，不惜編造各種議論來力擋陳時中參選。

吳思瑤說，今日由名嘴傳出綠營內部民調，指出民進黨內另有強棒，與陳時中不相上下。若民調為真，可以驗證民進黨內人才濟濟，有競爭力者確實不少；另一面則看出蔣萬安支持度已非一枝獨秀，黃珊珊後勢看漲，未來被棄保的是誰？國民黨危機已現。

吳思瑤也說，名嘴郭正亮在政論節目中批評沒見過陳時中對市政有何高見，開始追捧民進黨內其他人士來貶抑陳時中。雖然他指稱的「市政外行」的更應該是亳無行政經驗的蔣萬安才對，但從這種出身綠營卻以打綠見長的名嘴言論中，清楚看見陳時中強大到還沒被提名就被鎖定打壓，司馬昭之心路人皆知。

吳思瑤最後認為，在行政優勢助攻下，黃珊珊將愈來愈強，國民黨集體焦慮， 蔣萬安是外強中乾，各方磨刀霍霍，代表陳時中還是最強。她呼籲民進黨按部就班佈局，一起贏回台北。

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