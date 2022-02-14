談台北市長選舉！吳思瑤：藍焦慮　代表蔣萬安沒想像強

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吳思瑤說，有媒體社論2月8日以「陳時中參選市長可能引發的道德爭議」，指出「國家隊隊長」參選市長，將是黨政不分、選舉不公；又云「如果陳時中投入選戰，指揮官心中將充滿敵我意識，導致台灣的防疫作戰變形走調，造成人們離心離德，不再聽從指揮中心的指令⋯⋯」這種蔚為奇觀的繆論竟成社論，正可以看出陳時中有多強。藍營上下陷入「恐時中情節」，不惜編造各種議論來力擋陳時中參選。
吳思瑤說，今日由名嘴傳出綠營內部民調，指出民進黨內另有強棒，與陳時中不相上下。若民調為真，可以驗證民進黨內人才濟濟，有競爭力者確實不少；另一面則看出蔣萬安支持度已非一枝獨秀，黃珊珊後勢看漲，未來被棄保的是誰？國民黨危機已現。
吳思瑤也說，名嘴郭正亮在政論節目中批評沒見過陳時中對市政有何高見，開始追捧民進黨內其他人士來貶抑陳時中。雖然他指稱的「市政外行」的更應該是亳無行政經驗的蔣萬安才對，但從這種出身綠營卻以打綠見長的名嘴言論中，清楚看見陳時中強大到還沒被提名就被鎖定打壓，司馬昭之心路人皆知。
吳思瑤最後認為，在行政優勢助攻下，黃珊珊將愈來愈強，國民黨集體焦慮， 蔣萬安是外強中乾，各方磨刀霍霍，代表陳時中還是最強。她呼籲民進黨按部就班佈局，一起贏回台北。