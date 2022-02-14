韓國疫情炸裂！連日增逾5萬例確診　擬開打第四劑疫苗

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重症及病歿人數增加速度相對較緩，截至凌晨零時，重症人數為306例，較前一天增加18例，時隔17天回升至300例以上；病逝人數增加21例，累計7102例。
韓國60歲以上高齡族群的新冠確診病例近期有所增長，每日增加逾6000例。統計顯示，60歲以上族群確診率近3週從8%上升至11.7%。
隨著Omicron變異株在韓國境內擴散，並且成為主要病毒株之後，造成韓國境內疫情快速擴散，短短3週內，確診病例大增了10倍，近期連日日增逾5萬例確診，居家治療人數累計超過23萬例。報導指出，雖然Omicron變異株傳播力強，但引發重症的機率較低，目前韓國全境重症病床使用率低於64%。
但為了遏止疫情擴散，韓國防疫部門正計劃從2月底開始，為免疫力低下族群、療養設施入住人員安排接種第四劑疫苗。
韓國中央災難安全對策本部第一次長權德喆表示，「政府針對Omicron病毒的特性而全面改變防疫方針，致力於減少重症、死亡比率，集中篩檢與醫療量能至重症、死亡風險較高的60歲以上族群等居家治療『集中管理群』，重新佈署過去3T（篩檢、隔離、治療體系）制度下的防疫與醫療人力資源，以便管理居家治療患者。」
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