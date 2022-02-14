朴敏英睡了宋江！簽協議要對方封口 《氣象廳》戀情曝光
韓劇《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》由宋江、朴敏英主演，該劇播至第2集，2人直接上演火熱床戲，但朴敏英「睡完」宋江後，竟說出渣男台詞，要宋江忘記一切。2人也抽空接受台灣媒體視訊訪問，聊到今（14日）情人節如何度過？朴敏英說：「我飾演的角色陳夏京，也可能會爆雷...因為忙於工作，所以應該會送包括李時雨的所有男同事小小的巧克力。」宋江竟回應：「我覺得應該會只送給夏京！」宣傳作品不遺餘力。
記者陳雅蘭/台北-首爾連線報導
2022-02-14 13:28:33
《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》劇情描述朴敏英飾演的「陳夏京」歷經男友韓氣峻（尹博 飾）殘酷分手後，決定不再談辦公室戀情，直到李時雨（宋江 飾）加入團隊才有所改變。該劇第2集中，朴敏英跟宋江被另一半分手後，2人因故聊天喝得爛醉，一個瞬間看對眼發生一夜情，朴敏英醒後十分後悔，認為彼此工作不會有交集，就跟宋江說：「昨晚的事，就是一場意外。我們忘了吧，成熟一點、乾脆一點。」豈料宋江收到人事通知，確定與朴敏英同組共事，「辦公室戀情」即將展開。
朴敏英受訪自豪預測天氣第六感準確，笑說：「我還算滿準的，只要感覺身體不舒服就會下雨，難道是因為年紀的關係嗎？」宋江則表示只會關心天氣，但不會預測，「我是接受型的，今天天氣好，就會覺得天氣晴朗，天氣不好，就會覺得天氣陰暗，就會隨遇而安。」朴敏英也透露拍戲插曲，因該劇在夏天拍攝，若劇中季節為秋天，就要圍圍巾，「結果到了冬天時就說是夏天，讓我們穿短袖，我覺得這算是小插曲」。
朴敏英有看氣象預報的習慣，她說：「尤其是我要開車的前一天，一定會很仔細的看天氣預報。有一次天氣預報說會下雪，但是說只會下三到四公分而已，所以我就很有自信的開車前往大田，要去參加親戚的婚禮。結果上路五小時了都還沒離開首爾，所以直接掉頭去吃烤肉了，以參加婚禮的髮型和穿著去吃烤肉。」她也笑說最近愛上打高爾夫球，「前一天會在心裡祈禱，隔天是好天氣風不要太大！」
宋江這次飾演的時雨，跟近幾年作品《喜歡的話請響鈴》、《Sweet Home》、《如蝶翩翩》、《無法抗拒的他》等角色相較之下，個性比較陽光開朗，問及跟時雨的同步率有多少？他說：「我有想過，大概會有90%以上的同步率，一開始有覺得時雨好像比較開朗，但是在詮釋時雨時，看著自己自然的演出後，就覺得時雨和宋江彼此很像。而且這次也是最自在的演出，所以是舒服、有趣又能學習很多的拍攝現場。」《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》每週六日晚上11點獨家在Netflix上架。