鄭照新台中上任拜碼頭 綠議員邱素貞要他「別來吵架」
前國民黨文傳會副主委鄭照新上星期出任台中市政府新聞局長，今（14日）拜訪市議會民進黨團書記長邱素貞。鄭照新擔任韓國瑜時代高雄新聞局長時，建立戰鬥藍形象，邱素貞期望盧秀燕不是找人來「大小聲」，鄭照新則強調個性不喜與人吵架，未來會用「人民聽得懂的話」行銷市政。
記者顏幸如/台中報導
2022-02-14 13:33:22｜2022-02-14 13:34:36
41歲的鄭照新，2月8日接任台中市政府新聞局長，今由新聞局代理副局長黃傳榜陪同，拜訪市議會民進黨團書記長、市議員邱素貞，放低姿態了解地方需求。
邱素貞認為年底選戰期間，國民黨籍的市長盧秀燕亟需論述清晰的戰將，挺身為市政辯論。鄭照新曾任立委江啟臣辦公室特助、高雄市政府新聞局局長，此時聘任他，代表已啟動選戰模式。
鄭照新曾獲全國大專政治系辯論賽第3名，辯才無礙，邱素貞稱讚盧秀燕慧眼識英雄，加入市府團隊對打選戰加分不少。她表示常在電視政論節目看到鄭照新為國民黨政策攻守，但市政推動需要人民與議會支持，期盼盧秀燕針對市政提出令人信服的論述，而不是找一個比較會吵架的人來台中「大小聲」。
鄭照新強調，他雖然常與名嘴在電視節目談論時事，但不喜歡跟人家吵架，接任新聞局長，將隨時提供最精準及即時的市政資訊、用人民聽得懂的話來行銷市政建設，讓市長盧秀燕的施政更廣為人知。