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討好長官！前花防部少將挪加菜金宴請外人　貪汙罪定讞

▲時任陸軍花防部少將參謀長韓豫平挪用漢光演習加菜金，招待下屬家人吃大餐，最高法院將他判處4年6月，褫奪公權4年定讞。（圖／翻攝google map）
▲時任陸軍花防部少將參謀長韓豫平挪用漢光演習加菜金，招待下屬家人吃大餐，最高法院將他判處4年6月，褫奪公權4年定讞。（圖／翻攝google map）

記者潘千詩／台北報導

2022-02-14 13:31:35｜2022-02-14 13:33:23

時任陸軍花東防衛指揮部少將參謀長韓豫平，被控挪用國防部陸軍司令部2015年核發「漢光演習」有功單位的團體加菜金，支付指揮官招待部屬家人吃海產的餐費，歷審認為，韓為求表現踩踏紅線，犯後推諉卸責，依貪汙治罪條例軍人利用職務上機會詐財罪判處4年6月，最高法院駁回上訴，全案定讞。

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判決書指出，2015年7月1月，時任花防部劉姓指揮官得知下屬郭姓政戰主任家人來花蓮遊玩，為盡長官及地主之誼，在海產餐廳作東，宴請郭及其家人，韓豫平也陪同出席，一行人共花費5760元。餐後，由張姓下士出面，先以指辦室零用金支付。

韓、張明知餐會有民間人士參與，且韓得知加菜金尚未分配規劃，即指示張姓下士以加菜金支付、核銷宴請郭家人的餐費共2880元；韓2017年9月退伍。

案發後，韓豫平被控涉貪，但他喊冤否認犯行；張姓下士坦承犯行，稱韓身為參謀長，不可能期待他違抗命令，只能聽從指示辦理。

歷審認為，韓明知國防部頒訂「國防部暨所屬機關部隊加菜金處理作業規定」，加菜金受領對象以國防部暨所屬各機關、部隊，國防部暨所屬各級機關、部隊內部幕僚單位，友軍或部外支援單位為限，判處4年6月、褫奪公權4年。上訴後，經最高法院駁回定讞。

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