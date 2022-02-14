臺中慈濟護理之家慶元宵 長輩搓湯圓作燈籠其樂融融

元宵節前夕，臺中慈濟護理之家住民搓元宵、製作燈籠及猜燈謎，提前歡慶佳節，氣氛熱烈喜氣洋洋。臺中慈濟護理之家主任李玉茹表示，春節、過節對老人家特別有意義，透過搓元宵等系列活動，可以訓練長輩手腦並用，長輩們無不忙得不亦樂乎，不少人勾起往昔歡樂時光。

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臺中慈濟護理之家今日熱鬧滾滾，長輩們各個忙著搓元宵、做金虎燈籠，笑容掩不住。社工師楊珊寧表示，元宵節要搓湯圓、提燈籠，系列活動結合健康、虎年吉祥等元素，讓長輩感受濃濃的過節氣氛。

▲臺中慈濟護理之家歡慶元宵佳節，帶動長輩搓湯圓作燈籠其樂融融。（圖／護理之家提供）

護理之家營養師葉凡綾從「健康」出發，帶動長輩揉麵團做創意元宵。秀蘭阿嬤雖然只有一隻手，仍努力搓出圓滾滾的湯圓，煮熟後直說：「好吃」。創意湯圓入口，不僅勾起過節氣氛，也暖了大家的心。

猜燈謎、作燈籠也是元宵節應景重頭戲，護理之家團隊精心設計可愛的老虎造型燈籠，團隊事先備好零組件，再讓住民拼貼，大家一邊作燈籠，一邊猜燈謎，喜樂融融。廖爺爺就說，小時候常作燈籠，但都是隨意剪剪，沒像現場做的老虎燈籠這麼漂亮。