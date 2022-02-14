台股終場跌逾310點　收17997點、萬八失守

俄烏情勢升溫、美股重挫，影響台北股市今（14）日開低走低，電金無力，盤中大跌300多點，最低來到17965點，終場跌313點，收在17997點，萬八失守，成交金額新台幣2594億元。權值股台積電終場跌13元，收在637元。而今日盤面焦點在能源綠能相關，與LED、電動車零組件相對逆勢抗跌。
記者許家禎/台北報導
2022-02-14 13:57:13｜2022-02-14 14:12:51
美國政府警告俄羅斯可能隨時入侵烏克蘭，市場避險情緒升溫，美國2月消費者信心指數也驟降，使美股上週五四大指數皆重挫，而台北股市今日也重摔趴地不起，開盤跌128.21點，加權股價指數以18182.73點開出，盤中跌逾300點，雖然期間稍稍拉抬，但盤勢依舊疲弱。終場跌313點，收在17997點，萬八失守，成交金額新台幣2594億元。
權值股台積電終場跌13元，收在637元，跌幅2%。聯電跌深，跌幅達4%，來到53元。聯發科跌近4%，來到1105元。鴻海跌近2%，來到104元。友達、群創跌2到3%。和碩、大立光、緯創、國巨、旺宏跌1到4%左右。
而今日盤面焦點在能源泛綠能相關、LED與電動車概念股，像是綠電漲近4%，李洲飆漲停，泰谷與大峽谷漲1到2%，另外信邦和敬鵬漲2%。至於量大走揚、相對抗跌的還有萬海，萬海1月營收衝破300億元大關達325.1億元，月增39.8%，年增140%，今日股價漲4%，而和益、良得電、文曄、國光生表現也不錯，漲幅1到5%之間。