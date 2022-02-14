COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

台股終場跌逾310點　收17997點、萬八失守

▲台北股市今（14）日開低走低，盤中大跌300多點，最低來到17965點，終場跌313點，收在17997點，萬八失守，成交金額新台幣2594億元。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（14）日開低走低，盤中大跌300多點，最低來到17965點，終場跌313點，收在17997點，萬八失守，成交金額新台幣2594億元。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2022-02-14 13:57:13｜2022-02-14 14:12:51

俄烏情勢升溫、美股重挫，影響台北股市今（14）日開低走低，電金無力，盤中大跌300多點，最低來到17965點，終場跌313點，收在17997點，萬八失守，成交金額新台幣2594億元。權值股台積電終場跌13元，收在637元。而今日盤面焦點在能源綠能相關，與LED、電動車零組件相對逆勢抗跌。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國政府警告俄羅斯可能隨時入侵烏克蘭，市場避險情緒升溫，美國2月消費者信心指數也驟降，使美股上週五四大指數皆重挫，而台北股市今日也重摔趴地不起，開盤跌128.21點，加權股價指數以18182.73點開出，盤中跌逾300點，雖然期間稍稍拉抬，但盤勢依舊疲弱。終場跌313點，收在17997點，萬八失守，成交金額新台幣2594億元。

權值股台積電終場跌13元，收在637元，跌幅2%。聯電跌深，跌幅達4%，來到53元。聯發科跌近4%，來到1105元。鴻海跌近2%，來到104元。友達、群創跌2到3%。和碩、大立光、緯創、國巨、旺宏跌1到4%左右。

而今日盤面焦點在能源泛綠能相關、LED與電動車概念股，像是綠電漲近4%，李洲飆漲停，泰谷與大峽谷漲1到2%，另外信邦和敬鵬漲2%。至於量大走揚、相對抗跌的還有萬海，萬海1月營收衝破300億元大關達325.1億元，月增39.8%，年增140%，今日股價漲4%，而和益、良得電、文曄、國光生表現也不錯，漲幅1到5%之間。


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀