竟是泰拳高手！泰國美女用迴旋踢反擊騷擾者

台灣跟騷法通過，可以杜絕部分騷擾者的作為，並讓層出不窮的騷擾案件能得到法律的制裁。在泰國，有1名美女普蘿伊（Pareploy Saeaia）在街上走路時被男子搭訕，她委婉拒絕後竟遭潑水，氣得她以迴旋踢反擊，連忙被友人阻攔，原來這名美女有練過泰拳，是名泰拳高手。
記者賴正琳/綜合報導
2022-02-14 16:05:00
根據外國媒體《ASIAONE》報導，普蘿伊在臉書上秀出爭執影片和警局的照片，強調案發現場自己遭搭訕者潑水的事發經過。影片中，她一開始委婉拒絕搭訕者想認識她的問題，然而搭訕者疑似惱羞成怒，竟朝她潑水，普蘿伊因此氣得對男子大吼，甚至丟食物和盤子，更想朝對方揮拳、踢腳，不過被友人抱住。
普蘿伊事後在臉書發文和分享當時影片，她寫下：「如果是其他女人，或許會不敢反擊，但你惹錯人了，我是一名拳擊手！」當時她氣得朝對方拳打腳踢，男方並未動手還擊，其他路人見狀立刻報警，警方到場後帶回警局偵訊，兩人均被各處以1000泰銖罰款。
據悉，普蘿伊從13歲起就開始練泰拳，學生時期還拿到冠軍，今年24歲的她征戰過不少賽事，也奪下許多獎牌，目前從事教練、武術老師，並在大都會警察總部教女警官，私底下時常上傳美麗的穿搭照，是兼職網紅。