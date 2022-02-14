入境居家檢疫放寬！由「14+7」減至「10+7」最快這時開始
中央流行疫情指揮中心今(14)日表示，研擬未來入境居家檢疫政策方向為「縮短居家檢疫天數為10天，並於檢疫期滿後進行7天自主健康管理」，指揮官陳時中表示，希望最快能在3月中以前就開始，但主要還是要看國內本土疫情是不是維持可控，還有第三劑能不能打到50%以上，最後為相關配套是否能整備完成。
編輯中心／綜合報導
2022-02-14 14:18:08｜2022-02-14 14:23:20
指揮中心指出，依據春節前後本土疫情趨勢、有效再生數(Effective reproductive number, Rt值)、檢驗陽性率及不同Omicron基因序列之傳播鏈等疫情狀況統計，顯示春節期間國內本土疫情穩定可控；另經審慎考量Omicron有縮短潛伏期跡象，暴露病毒後7天及10天內發病者比率分別達95%及99%以上，且感染Omicron之住院率及死亡率較其他變異株低，在國內持續提升COVID-19疫苗之基礎劑及追加劑接種率下，未來感染個案仍將以無症狀或輕症居多，並參考鄰近之日本、韓國、香港及新加坡陸續縮短檢疫措施等因素，研擬未來入境居家檢疫政策方向為「縮短居家檢疫天數為10天，並於檢疫期滿後進行7天自主健康管理」。
指揮中心說明，在評估兼顧維持國內防疫量能、社會經濟活動及有效控管風險下，初步規劃調整方向如下：
一、居家檢疫天數及檢疫場所：
(一) 縮短居家檢疫天數為10天，並於檢疫期滿後進行7天自主健康管理。
(二) 以自宅或親友住所1人1戶為原則。如家戶無法符合1人1戶檢疫條件者，須入住防疫旅館完成10天檢疫。
二、入境人員之檢測措施：
(一) 放寬商務人士入境許可條件，並比照縮短檢疫。
(二) PCR檢測：入境時及檢疫期滿前(第10天)各1次，計2次。
(三) 家用快篩試劑快篩：檢疫第3天 、第5天、第7天以及自主健康管理第6-7天，各執行1次快篩，計4次。
指揮中心強調，因應檢疫措施調整規劃，已研擬提升1-3劑疫苗覆蓋率及長者接種率、持續整備醫療及加強版檢疫所量能、增加檢疫期間和期滿後快篩頻率、落實一人一戶和防疫旅館之嚴格防疫管理、強化企業自主防疫應變管理計畫、商務入境專案管理等防疫配套管理措施，並將持續監測國內外疫情趨勢及社區傳播風險，適時公布實施時間及執行細節。（編輯：林莞茜）
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