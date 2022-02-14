北市「藍白合」早發生！林鶴明點出蔣萬安痛點

提及近來台北市長選舉出現「白藍合」的討論，民進黨副秘書長林鶴明今（14）日表示，藍營很多人不以為然，甚至說這是假議題。某種程度來說這確實是假議題，因為實際上不是「白藍合」，而是藍被白滲透了。
記者黃宣尹／台北報導
2022-02-14 14:18:13
林鶴明說，柯文哲在成立民眾黨後和綠營分手，如何維持在台北市運作？當然是和議會裡佔多數的國民黨合作，才能持續維持市政的運作。白藍合不是今天才出現的現象，而是在過去白綠分手後，就已經發生的現象了。
林鶴明接著表示，國民黨蔣萬安的痛點不是綠營的候選人是誰，而是國民黨台北市議會黨團裡面有多少「柯友友」，這些「柯友友」的當選不一定需要蔣萬安，但是這些「柯友友」需要柯文哲的加持，才能維持他的政治能量。
林鶴明表示，很多人都以為柯文哲不跑攤，不經營府會關係，其實大錯特錯。柯文哲經營台北市藍營議員可用心了，該跑的攤、喝的酒也不會少，白藍合早就已經發生，國民黨到現在才注意到白藍合，除了說後知後覺也不知道可以說什麼。
林鶴明說，蔣萬安的問題是藍的裡面很多和白的眉來眼去的，黃珊珊的問題是她究竟是藍的還是白的，誠如某市議員說的，她當年還參加過黃珊珊的選舉活動呢，「蔣萬安和黃珊珊，究竟是要比誰比較藍還是要比誰比較白呢？」。