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北市「藍白合」早發生！林鶴明點出蔣萬安痛點

▲國民黨立委蔣萬安被視為可能代表藍營參選台北市長的人選之一。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）
▲國民黨立委蔣萬安被視為可能代表藍營參選台北市長的人選之一。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-02-14 14:18:13

提及近來台北市長選舉出現「白藍合」的討論，民進黨副秘書長林鶴明今（14）日表示，藍營很多人不以為然，甚至說這是假議題。某種程度來說這確實是假議題，因為實際上不是「白藍合」，而是藍被白滲透了。

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▲民進黨副秘書長林鶴明（圖／記者黃宣尹攝影）
▲民進黨副秘書長林鶴明說，國民黨蔣萬安的痛點不是綠營的候選人是誰，而是國民黨台北市議會黨團裡面有多少「柯友友」。（圖／記者黃宣尹攝影）
林鶴明說，柯文哲在成立民眾黨後和綠營分手，如何維持在台北市運作？當然是和議會裡佔多數的國民黨合作，才能持續維持市政的運作。白藍合不是今天才出現的現象，而是在過去白綠分手後，就已經發生的現象了。

林鶴明接著表示，國民黨蔣萬安的痛點不是綠營的候選人是誰，而是國民黨台北市議會黨團裡面有多少「柯友友」，這些「柯友友」的當選不一定需要蔣萬安，但是這些「柯友友」需要柯文哲的加持，才能維持他的政治能量。

林鶴明表示，很多人都以為柯文哲不跑攤，不經營府會關係，其實大錯特錯。柯文哲經營台北市藍營議員可用心了，該跑的攤、喝的酒也不會少，白藍合早就已經發生，國民黨到現在才注意到白藍合，除了說後知後覺也不知道可以說什麼。

林鶴明說，蔣萬安的問題是藍的裡面很多和白的眉來眼去的，黃珊珊的問題是她究竟是藍的還是白的，誠如某市議員說的，她當年還參加過黃珊珊的選舉活動呢，「蔣萬安和黃珊珊，究竟是要比誰比較藍還是要比誰比較白呢？」。

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