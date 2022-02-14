中華職棒回饋基層公益　送愛到台中培育棒球好手

中華職棒大聯盟的「中華職棒基層棒球公益計畫」，日前巡迴列車前進宜蘭等地，今年首度啟航，開往台中沙鹿，由中華職棒會長、立法院副院長蔡其昌在北勢國小校長王慶祥、北勢國中校長張清欽、哪裡瘋野球學校鄭達鴻、立委林靜儀、議員王立任見證下致贈棒球裝備，為基層棒球扎根盡一份心力。蔡其昌表示，聯盟肩負推廣棒球的使命感，透過「中華職棒基層棒球公益計畫」活動，讓基層棒球能夠有更多的資源。

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中華職棒大聯盟一向關注台灣基層棒球體育發展，集結各方資源，幫助各級學校發展棒球環境，為台灣棒球傳遞關懷與希望。 2021 年中華職棒基層棒球公益計畫巡航台中，邀請 6 所學校小球員們到台中洲際球場進行導覽及觀賽，再開往宜蘭拜訪 9 所學校，送上包括球棒、比賽用球、手套、裝備袋、壘包及防疫口罩、 CPBL 帆布提袋等物資，傳承台灣棒球精神，持續實現競技棒球向下扎根的願景，如同我們媒合基層棒球隊與鄭達鴻的哪裡瘋野球學校合作，也是讓資源多方整合的方式。

蔡其昌表示，中職與許多企業合作，在全台各地都會持續進行捐贈的行動，相信只有將基層棒球照顧好，台灣才會有優秀的職棒球員。同時，去年立法院也通過了運動產業發展條例，希望未來有更多企業能夠來支持台灣的體育，使其更蓬勃發展。感謝長期支持基層棒球的王立任議員引薦下，回饋列車開到台中沙鹿，希望能給基層更多的資源與溫暖。

立法委員林靜儀也表示，北勢國中跟北勢國小的棒球隊一直以來都有優秀的表現，感謝中華職棒球具捐贈，在環境部分她也會持續與地方的議員一起來努力，協助爭取球場的各項硬體設施，中央跟地方一起努力讓小朋友們的練球環境更好，我相信是一個最基本、最必要的事情。

議員王立任表示，三級棒球需要大家共同來努力以及支持，非常感謝中職看見地方的需求。過去他也非常關心這兩個球隊練習環境，像是球場的排水系統、球員休息室的維護，北勢國中也有運動防護員的加入，也讓孩子在運動時有更完善的照顧，未來我們也會持續支持棒球運動，也希望社會各界能夠提供更多的資源來協助台灣的年輕學子。