西華酒店明熄燈！老員工列隊鞠躬感謝 送走最後退房客
位於台北市民生東路上、開業迄今32年的西華飯店，將在明（15）日正式熄燈結束營業，未來將依據《都市危險及老舊建築物加速重建條例》，原址預計改建成豪宅產品，預料將成為台北市民生東路第一豪宅建案。明天最後一天營業，飯店雖然沒有特別舉辦熄燈活動，不過明天下午和廠商合作西華牛肉麵紀念品預購取貨，而老員工也會一字排開鞠躬向長期支持的顧客告別，送走最後一位退房房客。
記者張勵德/綜合報導
2022-02-14 14:23:33｜2022-02-14 14:25:21
西華飯店是台北市老字號的高級飯店，曾接接待過美國前總統老布希、英國前首相柴契爾夫人，以及知名影星郭富城、周潤發還有導演李安。尤其西華曾經是全台第一家邀請海外米其林三星主廚來台客座的飯店，台灣本土名廚江振誠也曾擔任過副主廚。董事長劉文治大膽放權經營，讓西華在台灣高端餐飲上擁有一席之地。而這波疫情也造成北市觀光飯店退場潮，包括六福客棧、華國飯店等，如今西華也走向熄燈，讓許多老台北人相當感慨。
但近幾年來受限於觀光市場改變，加上疫情嚴重衝擊，連帶也影響到飯店經營，雖曾投注大筆資金改裝，但過去兩年住房率始終不理想，和其他北市其他觀光酒店相比遜色不少，趁著這波政府大力推動危老改建的機會，與建商合作打造豪宅產品，可說是水到渠成，預估未來獲利上看百億元，相較於過去年營收7億元左右的規模，等於一口氣賺到20年的獲利。
大家房屋企畫研究室副理郎美囡指出，受到疫情衝擊，國外旅客無法來台，國人選擇國旅大多往中南部、東部地區或外島，相形之下北市飯店業經營真的很艱困。不過北部近期受到台商資金回流影響，高單價房屋產品買氣持續擴張，且依照目前疫情趨勢因此北市的豪宅產品還是有相當的動能。而西華飯店位於台北市民生東路精華地段，擁有蛋黃區優勢，保守估計未來改建豪宅後，每坪開價上看150萬元沒問題。
全球居不動產情報室總監陳炳辰也說，西華飯店位於主幹道上，又鄰近敦化南北路林蔭大道豪宅部落以及松山機場，生活機能沒問題，尤其民生東路上目前還沒有單價百萬元以上的豪宅產品，因此西華改建案相當具有話題性。