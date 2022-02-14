情人節單身員工限定！菲律賓市長發放職員約會津貼

《四方報》報導，今（14）日是西洋情人節，沒有情人的你會感到憂鬱嗎？菲律賓西達沃省的自治市市長近期在臉書透露，單身員工只要在情人節當天成功約會，就可以得到約會津貼，而且可以放假。貼文一出立刻受到廣大網友的分享和評論，讓人笑稱市長太有創意。
記者賴正琳/綜合報導
2022-02-14 17:34:00
位於大都會區馬尼拉南部、西達沃省自治市何塞阿巴德桑托斯（Jose Abad Santos）的市長喬伊斯（Jason John Joyce）指出他將自掏荷包給單身的員工，預計提供每人2000披索（約1074新台幣）的津貼，只要職員提供約會證明，就可在情人節休假和領取津貼。
此外，提供約會證明也不會複雜，員工可以用社交媒體或手機訊息的截圖，證明當天有約會或者成功約到人就可以。為免他們玩得太開心而忘記上班，放約會假的同事必須再提供2月15日返工的照片，否則要退還假期及津貼。更好笑的是，他還提醒大家不應該和有伴侶或已婚人士約會。
喬伊斯接受當地傳媒訪問時表示，「為了單身人的幸福著想，這只是小事。」他坦言只是學習北甘馬磷省巴蘇德市市長達沃科（Adrian Davoco），因為對方容許市政人員在情人節休假尋找真愛。他除此還想到員工應該要有約會津貼作鼓勵，員工知道後非常高興。
「有趣的是，除了我的員工們外，全國各地都有市民想參加計劃。」喬伊斯透露已收到不少關於約會假的訊息，但仍在等待單身同事提供成功約會和隔天返工的證明。