中捷市政府站迎接第70萬名旅客　設計數器報運量

台中捷運綠線市政府站收費閘門旁近日設置計數器，顯示該站累計運量，引起旅客好奇與討論。台中捷運公司今(14)日表示，捷運綠線全線運量已於2月4日突破500萬大關，準備迎接第二大站市政府站的第70萬名旅客，目前預估將在2月22日前後出現，旅客可藉由即時資訊與中捷一起倒數，說不定幸運旅客就是你。

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截至2月13日為止，台中捷運綠線全線總運量為528萬105人次，市政府站總運量則達到67萬3560人次。中捷公司表示，依照目前運量趨勢預估，市政府站第70萬旅客將在2月22日前後誕生，中捷當日將前往車站迎接該名旅客，並致贈特製的90天無限次搭乘卡及中捷最新周邊商品。

中捷公司指出，為了讓市政府站的旅客能掌握最新資訊，中捷公司在市政府站兩個出入口的收費閘門旁均設置計數器，顯示即時累計運量，提醒大家第70萬名旅客即將出現，也與中捷一起倒數及迎接這名幸運旅客。