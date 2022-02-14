俄烏戰雲密布！金融3業總曝險逾2291億元、金融股跌逾1%
俄羅斯與烏克蘭局勢緊張，戰火隨時可能引爆，台股 （14）日亦重挫313點，失守萬八，金融類股亦跌逾1%。根據金管會統計，我國金融3業包括銀行、保險及證芙刀業對俄、烏兩國曝險金額合計約新台幣2291.71億元，又以保險業1470億元最多，金管會也強調，將持續緊盯國際政經情勢變化。
記者顏真真/台北報導
2022-02-14 14:55:56
金管會統計，截至去（2021)年12月底止，本國銀行對俄羅斯曝險新台幣52.85億元，對烏克蘭曝險新台幣600萬元。有關我國保險業投資俄羅斯與烏克蘭曝險部位，截至去年12月底，依保發中心年月報系統及各公司申報資料統計，對俄羅斯的曝險為新台幣1470億元，對烏克蘭則無投資。
在證券期貨業部分，經查截至去年12月底，對俄羅斯及烏克蘭皆無曝險金額。至於國人透過投信基金及境外基金持有部位也不大，截至去年12月底，國人透過投信基金及境外基金持有的俄羅斯曝險部位分別為214億元及354億元，各占其基金淨值0.43%與0.91%。
另截至去年12月底，國人透過投信基金及境外基金持有的烏克蘭曝險部位分別為50.8億元及150億元，各占其基金淨值0.10%與0.38%。