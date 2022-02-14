直播／明日起北市微解封　柯文哲召開記者會說明細節

新冠肺炎疫情近日在台北市逐漸趨緩，而台北市政府原本預計在上週五宣布北市微解封相關細節，不過卻因為當時在新北市汐止區出現不明感染源案例，市長柯文哲宣布將再多觀察一個週末。而週末兩天北市也未出現明顯社區感染或不明感染源案例，因此今（14）日也召開記者會，宣布明日起北市微姐以及相關細節。
記者丁上程／台北報導
2022-02-14 15:30:00
柯文哲在上週五（11日）表示，將會把觀察期順延至15日，「也許大家不太喜歡，但這就是新常態。」柯文哲說，當時預估7日起民眾會開始北返，潛伏期二到四天都是觀察期，到今天疫情狀況如何大概就有數了。
柯文哲強調，再來週末兩天休假如果北市沒有新增的確診案例，下週一就會宣布微解封要怎麼做，「所以還是一樣啦，心中有個期待，但是隨時應變，大概我們未來的世界大家都是這種生活態度。」而北市最新微解封狀況，就讓《NOWnews今日新聞》直播鏡頭帶您掌握。
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