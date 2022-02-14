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衛生紙漲價前促銷怒搶一波！蛋荒續燒全聯、愛買限購2盒

▲各大賣業者為降低衛生紙漲價衝擊，推出激省優惠活動，好市多舒潔衛生紙折價60元、愛買最低6折、家樂福下殺買1送1。另外，國內蛋荒持續延燒，各賣場也推出雞蛋限購令。（圖／NOWnews資料照片）
▲各大賣業者為降低衛生紙漲價衝擊，推出激省優惠活動，好市多舒潔衛生紙折價60元、愛買最低6折、家樂福下殺買1送1。另外，國內蛋荒持續延燒，各賣場也推出雞蛋限購令。（圖／NOWnews資料照片）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-02-14 17:23:54

近期不只民生用品價格蠢動，甚至物資供應不穩，年前即傳出蛋荒，不少民眾至今仍抱怨買不到雞蛋，因此不少賣場為讓大家都買得到雞蛋，紛紛祭出限購令，受到網友力挺。而衛生紙也漲價在即，究竟如何守緊荷包，戰勝通膨缺貨漲價潮？各大賣業者為降低顧客衝擊，推出激省衛生紙優惠活動，好市多舒潔衛生紙折價60元、愛買最低6折、家樂福下殺買1送1！全聯則是集結線上線下推出「激省抗漲」專區，加碼福利卡優惠。《NOWnews今日新聞》特別為民眾整理賣場、超市關於衛生紙與雞蛋購買規定及促銷活動，去哪買雞蛋跟衛生紙，看這篇就能全盤掌握。

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         蛋荒續延燒！多間賣場祭出「限購令」

▲原PO好奇超市雞蛋到底該怎麼挑才內行，貼文一出，也有婆媽抖出「不敗秘訣」，直呼這樣挑「新鮮品質好」。（示意圖／翻攝自 《pixabay》）
▲為緩解蛋荒，各賣場祭出雞蛋限購令。 （示意圖／翻攝自 《pixabay》）
全聯門市祭出雞蛋「每人限購2盒」公告

全聯年前已積極協調雞蛋供應量，目前各家門市都會有雞蛋到貨，官方宣布：「惟因各別門市銷售狀況不同，架上有時會補貨不及，希望消費者若遇到還請見諒。」強調後續仍會盡力調升雞蛋供應量並穩定售價，為讓消費者都可以買到雞蛋，門市目前也祭出每人限購2盒公告，呼籲民眾勿囤貨。

愛買實施雞蛋限購「每人每卡限購1或2盒」

愛買量販回應，目前雞蛋供貨正常。將由各店決定實施雞蛋限購的數量，每人每卡限購1或2盒。並且針對早餐相關130款商品，如火腿培根、饅頭包子、蛋、鮮乳、麥片、咖啡飲品等，祭出最低63折起優惠。

家樂福由各店店長決議是否限購

家樂福官方表示，其實各店供貨量穩定，但民眾需求量高，各店貨架狀況不一定，「限購政策由各店店長決議」。建議民眾採買前可先和目標門市確認。

好市多正常供應未限購

好市多官方回應都正常供應。但突然需求暴增的話，可能會有提早賣完的現象。

抗漲激省！衛生紙各家超殺優惠曝光

▲賣場針對衛生紙漲價議題做出回應。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲各大賣場衛生紙優惠曝光，想守緊荷包這樣買最激省。（圖／記者劉雅文拍攝）
家樂福紙品下殺買1送1　多項促銷至2/22　

關於民生紙品漲價潮，家樂福表示：「已盡可能協商！」希望降低顧客衝擊，已於年後先安排包含衛生紙、衛生棉等一系列商品的促銷活動，從2/9開跑至2/22。如：舒潔羽絨經濟抽取衛生紙100抽*12包，原價278元，特價買1送1；可麗舒豆卡聯名衛生紙90抽*6包，原價69元，特價二件118元（平均一件59元）；家樂福抽取式衛生紙110抽*24包，原價269元，促銷價249元；蕾妮雅舒膚Free超級薄衛生棉系列9-20片，原價136元，特價買1送1。

官方還分享激省秘訣，每週三在家樂福購買家樂福自有品牌時，使用家樂福聯名卡／簽帳金融卡，綁定家樂福錢包支付599元以上，可立即享8折優惠。

愛買紙製品最低6折起　衛生棉最低打5折

愛買瞄準紙製品推出優惠，廚房紙巾、衛生紙最低6折起；康乃馨、蘇菲夜用品牌特賣，衛生棉最低5折起。

好市多舒潔衛生紙折價60元

好市多舒潔衛生紙折價60元優惠活動已開跑，預計到2/20結束。

全聯線上線下「激省抗漲」專區　加碼福利卡優惠

全聯則是自2/9至2/17止，集結線上線下推出「激省抗漲」專區，持福利卡購買衛生紙／面紙／廚紙／嬰褲／成褲等相關商品，不只享有全聯價優惠，單筆每滿1,000元再贈1,000福利點，等於100元現金價值、最高再享9折優惠。


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