北市長選戰詭譎！黃珊珊民調超車　陳時中：恭喜他

2022縣市長選戰年底將登場，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中呼聲高，不過最近民調指出，台北市副市長黃珊珊的支持度上漲，甚至已高過陳時中，對此，陳時中被問及此議題時無奈笑稱「這樣怎麼講，那就恭喜啊」。至於國際疫情逐漸收斂，媒體問到是否有看到「曙光」的感覺？陳時中則說「曙光還很遠」。
編輯中心／綜合報導
2022-02-14 15:11:20
國內今日新增4例本土個案，是久違的個位數本土確診數，陳時中在疫情記者會上表示，世界疫情逐漸收斂，整體過高峰略緩、降21%，媒體問到，是否有符合先前講到看到曙光的現象？
陳時中對此解釋，曙光不是隨便看的，一定是社會開放到一定的狀況、疫情也有一定的控制，未來步驟都清楚才有機會看到，現在商務都還沒開放，這個基本上跟經濟有很大的關係，起碼這個要先做好，才會有曙光的問題，「現在離那樣還很遠」。（編輯：林莞茜）
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