響應加拿大「自由車隊」 法國司機凱旋門示威與警爆衝突
▲法國示威群眾效仿加拿大「自由車隊」在凱旋門旁鳴笛抗議。（圖／美聯社）
×
▲法國示威群眾效仿加拿大「自由車隊」在凱旋門旁鳴笛抗議。（圖／美聯社）
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-14 15:29:00
法國總統馬卡宏（Emmanuel Macron）1月初為了促進疫苗接種率，聲稱要「煩」到所有未打疫苗者乖乖妥協，其防疫措施引發民眾不滿，大批示威者效仿加拿大卡車司機的「自由車隊」（Freedom Convoy）行動，硬闖首都巴黎並與警察爆發衝突，最終警方施放催淚瓦斯驅散群眾、逮捕97個不滿防疫管制的抗議民眾。
這個「自由車隊」運動源自加拿大今年1月中實施的跨境疫苗強制令，這群卡車司機不滿當局的強制規定，駕車示威癱瘓首都渥太華的交通要道，抗議潮更是影響了法國、澳洲及紐西蘭等國；法國卡車司機也響應這項抗爭，於10日駕車前往首都巴黎，並於12日進入巴黎市中心，癱瘓了凱旋門（Arc de Triomphe）、香榭麗舍大道（Champs Elysees）周遭交通，與警方爆發衝突，為防止重蹈「黃背心」運動的覆轍，警方也派出將逾7千人加強看守。 示威行動主要源自法國政府推動「健康通行證」措施，要求民眾唯有出示有著疫苗紀錄的通行證才能進入餐廳、酒吧等場所，引發民眾不滿。隨著社群網站上號召了大量示威者上街，巴黎警方10日發布聲明，嚴禁2月11日至14日示威者進入巴黎避免破壞公共秩序。 ▲法國示威群眾效仿加拿大「自由車隊」在凱旋門旁鳴笛抗議。（圖／美聯社） ▲示威群眾闖入香榭麗舍大道鳴笛抗議，表達訴求。（圖／美聯社）
然而示威者並沒有因此停止，仍搭乘貨車、露營車及各式車輛集結巴黎附近。儘管警方出動逾7千名警力，設立多處檢查哨，12日示威者仍成功突破警方檢查哨，並前往香榭麗舍大道，於凱旋門附近揮舞國旗鳴笛示威、癱瘓交通，訴求當局取消疫苗護照等防疫措施，警方則部屬裝甲車、水砲車，也對示威者發射催淚瓦斯驅趕人群。
當局表示，先前警方不斷強調阻礙交通者將面臨2年有期徒刑、4500歐元（約新台幣14萬2507元）罰金以及禁止駕駛三年等罰則，當天仍攔截了500輛試圖闖入巴黎的車，並開出近300張罰單。警方亦指出，估計有超過400輛車集結在巴黎附近的多個城市，打算朝比利時首都布魯塞爾前進，響應14日的大規模示威。 ▲「自由車隊」源自加拿大，如今擴散至其餘國家示威運動。（圖／美聯社） 法國內政部統計，此次抗議活動全國約有3.2萬人參與，其中包含7600名巴黎當地民眾。當天下午除了「自由車隊」外，還有另外兩起警方合法允許的反疫苗及黃背心運動在巴黎示威遊行。媒體認為，這起法國總統大選前夕爆發的抗議與訴求，將會是法國今年4月10日大選前的主要議題。 ▲巴黎警方加派人力取締違規示威者。（圖／美聯社） ▲法國警方逮捕違法集會示威群眾。（圖／美聯社）