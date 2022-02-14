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蔣萬安北市民調領先　連勝文點名民進黨的「他」出戰

▲根據媒體民調顯示，台北市長潛在候選人中，國民黨立委蔣萬安支持度勝過潛在候選人民進黨的林佳龍、陳時中及民眾黨的黃珊珊，持續領先。（資料照／記者葉政勳攝，2022.1.22）
▲根據媒體民調顯示，台北市長潛在候選人中，國民黨立委蔣萬安支持度勝過潛在候選人民進黨的林佳龍、陳時中及民眾黨的黃珊珊，持續領先。（資料照／記者葉政勳攝，2022.1.22）

記者羅婉庭／台北報導

2022-02-14 15:20:59

針對國民黨立委蔣萬安在台北市長選舉民調保持領先，國民黨副主席連勝文今（14）日直言，只要選舉一開始，民進黨就會狂轟濫炸，「他們要毀滅你根本不需要任何理由」。

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根據媒體民調顯示，台北市長潛在候選人中，國民黨立委蔣萬安支持度勝過潛在候選人民進黨的林佳龍、陳時中及民眾黨的黃珊珊，持續領先。對此，連勝文表示，他曾參選台北市長，綠營的做法就是無所不用其極、鋪天蓋地的攻擊，即使是謊言也照樣講出口，連祖宗八代都挖出來批判，即使最後打官司證明清白，選戰也打完了。

連勝文也分析，國民黨在台北市的支持度大概在40%至42%之間，民進黨最差也有35%，蔣萬安目前支持度僅37%，是因為以前是一對一，民進黨有一些游移的票會跑到民眾黨那邊，所以民眾黨基本盤應該也有15%到20%，所以黃珊珊要拿到50%的票是不可能。

至於前台北市長郝龍斌拋出藍白合，連勝文認為，先把自己人顧穩，再往外擴散，這才是最重要的關鍵，不需要東想西想，導致兩頭空。連勝文也向柯文哲喊話，「雖然沒對柯文哲有太多好感，但若要一同來反法西斯鬥爭當然歡迎」。

最後，連勝文也呼籲國民黨支持者，不要總是陷入「永恆後悔」，每次選舉時被造謠、抹黑，選舉結束才認知到「原來他是清白的」，最後輸掉選舉又批評國民黨不長進，或是根本沒出來投票，這種支持者就沒資格一直罵。

根據一份綠營內部流出的民調顯示，在互比式民調下，衛福部長陳時中與前交通部長林佳龍兩人互有領先，但在對比式民調下，兩人幾次民調不僅都落後給蔣萬安，甚至今年1月份最新的調查結果，民進黨由陳時中參選時，支持率分別為陳時中24.6%，蔣萬安31.6%，黃珊珊25.0%。而由林佳龍參選時，支持率分別為林佳龍21.5%，蔣萬安31.2%，黃珊珊24.8%。蔣萬安和黃珊珊的支持度都上升，反倒是民進黨的兩人都退居三方之末。

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