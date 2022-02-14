蔣萬安北市民調領先　連勝文點名民進黨的「他」出戰

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連勝文也分析，國民黨在台北市的支持度大概在40%至42%之間，民進黨最差也有35%，蔣萬安目前支持度僅37%，是因為以前是一對一，民進黨有一些游移的票會跑到民眾黨那邊，所以民眾黨基本盤應該也有15%到20%，所以黃珊珊要拿到50%的票是不可能。
至於前台北市長郝龍斌拋出藍白合，連勝文認為，先把自己人顧穩，再往外擴散，這才是最重要的關鍵，不需要東想西想，導致兩頭空。連勝文也向柯文哲喊話，「雖然沒對柯文哲有太多好感，但若要一同來反法西斯鬥爭當然歡迎」。
最後，連勝文也呼籲國民黨支持者，不要總是陷入「永恆後悔」，每次選舉時被造謠、抹黑，選舉結束才認知到「原來他是清白的」，最後輸掉選舉又批評國民黨不長進，或是根本沒出來投票，這種支持者就沒資格一直罵。
根據一份綠營內部流出的民調顯示，在互比式民調下，衛福部長陳時中與前交通部長林佳龍兩人互有領先，但在對比式民調下，兩人幾次民調不僅都落後給蔣萬安，甚至今年1月份最新的調查結果，民進黨由陳時中參選時，支持率分別為陳時中24.6%，蔣萬安31.6%，黃珊珊25.0%。而由林佳龍參選時，支持率分別為林佳龍21.5%，蔣萬安31.2%，黃珊珊24.8%。蔣萬安和黃珊珊的支持度都上升，反倒是民進黨的兩人都退居三方之末。