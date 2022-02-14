「自家隔離遭拒」花萬元住防疫旅館　高虹安：應公費支出

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高虹安進一步指出，這已經不是第一件有關匡列隔離自費的爭議。今年1月，衛福部長陳時中才公開聲稱「不管在哪裡被隔離，只要是被匡列的對象，都不用額外收費」但在上週的記者會上卻又表示，專案匡列隔離措施的確可以公費入住集中檢疫所，但一般匡列隔離則要視各縣市政府的規定來支付隔離費用。如此滾動式變化的政策，再加上一國多制 的費用規定，搞得民眾霧煞煞，對於台灣的防疫顯然是有害無益的。
高虹安舉例，民眾被一般匡列隔離入住防疫旅館的收費與否或費用各縣市都有所不同，例如台北市、高雄市是由市府負擔，但諸如新竹市等縣市卻必須由匡列隔離者負擔很大一部分的入住費用，使得民眾在擔心染疫風險之餘，還要憂心高昂的檢疫費用，特別是對於經濟較為拮据的民眾，或是人數較多的家庭成員同時被匡列時，無疑是雪上加霜。
高虹安呼籲，中央疫情指揮中心有義務出面針對防疫旅館的設置與管理的權責，以及被匡列隔離入住的費用說明清楚，而不是與地方互踢皮球，且被匡列隔離入住檢疫旅館的費用也應該由公費支出，不要讓守法的民眾有被處罰的感覺，也提升民眾落實實聯制等防疫措施的意願。
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