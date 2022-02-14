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高雄今+3　感染源仍不明

▲高雄今（14）日新增3例確診案例，目前感染源仍在調查中。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄今（14）日新增3例確診案例，目前感染源仍在調查中。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-02-14 15:25:49｜2022-02-14 15:42:28

高雄今日新增3例本土確診病例，高雄市長陳其邁說，其中兩例是台商返台母子，但防疫旅館沒有確診個案，排除防疫旅館風險，經相關專家看法，證據目前指向孩子案19732傳染給母親案19730，至於另一名案19733則為紅茶牛奶店員工，都已經進行相關的匡列隔離，這兩案19732和19733的感染源仍在疫調釐清中。

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▲台商返台母子經再度採檢，證據目前指向是兒子案19732傳染給媽媽案19730。（圖／高雄市政府提供）
▲台商返台母子經再度採檢，證據目前指向是兒子案19732傳染給媽媽案19730。（圖／高雄市政府提供）
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，案19730的50多歲女子是台商返台過年，年假結束要返回外地工作到醫院進行自費採檢，就發現CT值37.95，進行疫調後發現同住家人案19732、20多歲男性也確診CT值為14，為了釐清感染途徑，今天凌晨再度對案19730進行採檢，CT值是25.05，病毒量增高，所以經相關專家看法，證據目前指向是兒子案19732傳染給媽媽案19730。

▲高雄案19733為紅茶牛奶店的工作人員，目前密切接觸者以及職場接觸者採檢都是陰性。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄案19733為紅茶牛奶店的工作人員，目前密切接觸者以及職場接觸者採檢都是陰性。（圖／高雄市政府提供）
至於案19733則為紅茶牛奶店的工作人員，是名20多歲的男性CT值15.53，2月13日出現症狀，因為同住家人是高港相關工作者，有例行進行PCR採檢，雖然之前都是陰性，但是案19733有所警覺，就醫經過判斷CT值15.5確診，高市府從昨天接到案例後到今天凌晨，目前針對案19733已完成5位密切接觸者採檢，全數都是陰性，今天也採檢其職場接觸者，採檢8位都是陰性，會針對互動密切的親友、過年期間往來對象進行匡列採檢，當然工作中接單、送單接觸對象也會進行調查。

▲高雄案19733工作的紅茶牛奶店已經清消完畢。（圖／高雄市環保局提供）
▲高雄案19733工作的紅茶牛奶店已經清消完畢。（圖／高雄市環保局提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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