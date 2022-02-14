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緩解服務需求？菲律賓新創移工部門　專家：只會增依賴度

▲專家看法認為，菲律賓新的政府部門會造成混淆、行政流程更加繁雜；且讓國家對海外移工更加依賴。（圖／美聯社／達志影像）
▲專家看法認為，菲律賓新的政府部門會造成混淆、行政流程更加繁雜；且讓國家對海外移工更加依賴。（圖／美聯社／達志影像）

記者李澍/綜合報導

2022-02-14 16:10:48

去年12月菲律賓成立移工專責部門統籌移工相關事宜；不過，綜合移工跟專家看法認為，新的政府部門不僅會造成混淆、行政流程更加繁雜；且讓國家對海外移工更加依賴，而不是創造更多就業機會。

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菲律賓的海外移工可以說是支撐菲律賓經濟的無名英雄，據菲律賓統計局2020年的統計，有220萬的菲律賓人在海外工作；此外，單單在2021年，海外移工就為菲律賓貢獻了315億美元的收入，支撐了國家的經濟發展。

為此，菲律賓政府成立專責機構「移工部門」（Department of Migrant Workers, DMW），要統籌負責海外移工的相關事宜，但很多海外移工跟專家並不看好。

本身在香港擔任移工的駐香港菲律賓人權團體主席巴拉達拉斯（Dolores Balladares-Pelaez）深信新的單位不會對現況帶來正面的轉變。巴拉達拉斯表示，「我們不認為新的政府單位有助於改善移工現況；事實上，我們認為根本不用成立新的部門，因為現在已經有很多部門在處裡移工相關問題」。

巴拉達拉斯進一步表示，「我們認為這是總統杜特蒂要獲得移工支持的方式，他6年來一直在改善移工生活，但移工處境卻每況愈下。」

有移工表示，杜特蒂去年提到要成立專責部門聚焦移工需求，並照顧海外移工福祉，但做的都還不夠，海外移工的處境一直不好。

還有移工認為，政府想要將所有事情集中到單一機構，看似是要簡化很多事務，但事實上，可能會讓勞工被進一步剝削，另外還可能強化行政流程與成本。

杜特蒂於去年12月30日簽署法案，未來，移工部門將負責招募、聘僱、解聘等事務的管理與法規定訂，並針對非法招募、人口販運等侵害人權行為進行調查。

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