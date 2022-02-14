黃珊珊民調後來居上？王世堅預言：未來恐棄萬安保珊珊
根據媒體揭露民進黨內針對2022年台北市長選戰最新民調，國民黨立委蔣萬安目前暫居第一，至於北市副市長黃珊珊則後來居上，目前位居第二，而民進黨派出衛福部長陳時中或交通部前部長林佳龍，目前都處於落後的態勢。對此民進黨台北市議員王世堅就指出，民眾認為選出來的人選是要解決台北市政問題，黃珊珊確實是這樣的人選，因此未來泛藍也有可能「棄蔣保黃」。
記者丁上程／台北報導
2022-02-14 15:34:18
針對民進黨內部民調，台北市長柯文哲欽點的接班人黃珊珊，民調反超民進黨躍居第二，王世堅表示「不意外」，原因在於台北市民一致認為要解決台北市政問題，應該要有能力的人來處理，黃珊珊確實就是這樣的人選。王世堅強調，黃珊珊有六屆議員的資歷，對市政駕輕就熟，性格也是實事求是、勇敢面對，也因此市民對黃珊珊的支持度是一定會增加的。
而對於2022年市長選戰，王世堅也斷言肯定會「三腳督」。「民進黨的支持力量基本上就是堅定不移，但泛藍系統就是要從黃珊珊跟蔣萬安去做選擇。」王世堅直言，到時候一定會有棄保效應，但究竟是「棄誰保誰」，恐怕還是未知數。
「因為台北市民的眼光是很銳利的，要求是很高規格的。」王世堅強調，過去市民們也對一些市長人選抱持過期待，不過最後都不如人意，但黃珊珊算是對於市政相當熟稔的人選，「所以很可能到時候泛藍『棄蔣保黃』也說不定。」王世堅直言，2022年底的台北市長選舉，確實是相當有看頭的。