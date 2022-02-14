高雄個案台南足跡曝　曾去過頑皮世界、月津港燈會

高雄市今（14）日公布一名20多歲男性COVID-19本土確診個案19732，個案因案母19730確診而被匡列，安排採檢後陽性確診，台南市政府表示，經疫調發現個案活動範圍頑皮世界野生動物園、鹽水月津港燈會、全家便利商店歸仁大順店及台南友人家中。
記者鄭婷襄／台南報導
2022-02-14 15:39:56｜2022-02-14 15:56:30
南市府指出，接獲個案確診通報後經疫調發現，個案活動範圍包含2月3日上午9時至下午1時自行開車前往頑皮世界野生動物園、同日下午2時至3時前往鹽水月津港燈會；12日上午11時30分至12時另自行開車前往全家便利商店歸仁大順店及台南友人家中，目前台南市共匡列10位相關接觸者進行居家隔離。
南市府說，因案19732於在台南市有接觸到友人及其家屬包含國小及幼兒園學童，為避免感染擴大，與居家隔離學童同班之班級，採預防性停課兩日，同校、不同班級學生則停課一日；若市民曾與確診個案足跡重疊，請於今日下午5時30分前、明後兩日上午8時至12時、下午1時30分至5時30分持身分證至台南市37區衛生所領取居家快篩試劑自我檢測，若篩檢結果為陽性，請撥台南市防疫專線（06）2880180或1922。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
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