快訊／北市15日起微解封！校園開放、動物園免預約

新冠肺炎疫情在北市逐漸趨緩，台北市長柯文哲今（14）日在北市防疫記者會上宣布，15日起北市實行「微解封」。國中以上校園重新對外開放，並且恢復校外教學及畢業旅行；至於動物園、圖書館、兒童新樂園等場所，取消預約制與容留人數限制。
記者丁上程／台北報導
2022-02-14 15:53:41｜2022-02-14 16:30:35
柯文哲在記者會上表示，由於國中以上施打疫苗的學童已經達98%以上，但是國小還沒開始安排施打疫苗，因此校園開放標準為「國中以上」，除了校園對外開放、提供校外民眾外借以外，也恢復校外教學與畢業旅行。至於國中以下部分，雖然未禁止校外教學與畢業旅行，但目前未開放台北市以外地點，還是維持在北市以內。
至於台北市內等社教場館，柯文哲表示，包含青發處、動物園、天文館、市立圖書館及兒童新樂園，從明日起取消預約制與容留人數限制；至於地方社區大學、樂齡中心與樂齡學堂也重新開課，不過現階段仍以「實施實體課程」為主，全程也需要繼續配戴口罩。
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