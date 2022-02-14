HBL／放開心情打！宋瑞蓁轟準「大三元」　率北一女2連勝

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宋瑞蓁從國中時就是相當受到關注的後衛，她對自己有相當高的期待，但有時也因此會有太大壓力，反而在場上打不出該有的水準。受訪時她坦言自己常常在打比賽的前一天會失眠，最近還夢到「殭屍」，心理狀態相當緊繃。
看著子弟兵掙扎的狀態，北一女教練駱燕萍表示，「我今天賽前也有給她警告，若你無法享受比賽的話，那我只能讓你坐板凳了。」而宋瑞蓁也終於放下心裡的包袱，打出精采的表現。
「其實今天打到第三節就有點抽筋，後來末節再度上場，看到球隊被反超有點訝異。那時候我就是告訴大家要冷靜，太混亂反而會失去機會。」宋瑞蓁賽後在爽朗笑聲中說，這可能是自己今年打得最享受的一場球了。
而賽前也設定要拿下本場比賽的金甌，今天一度有機會在末節翻盤，然而球員放鬆太早，結果反而錯失了一口氣贏下比賽的機會。金甌教練楊政盛指出，球員在比分壓過去之後想稍微喘一口氣，但就是這稍微的放轟讓對方再次反超。
和宋瑞蓁身材相仿、得分爆發力也很出色的金甌後衛邱詠鈴，這一場也攻下21分5籃板3助攻。楊政盛直言現在邱詠鈴主要就是打得分後衛，如果未來還想再往上打，勢必得去提升自己在場上的視野，「觀察隊友在哪裡、在什麼位置出手比較舒服，會是她未來要去學習的。」