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HBL／放開心情打！宋瑞蓁轟準「大三元」　率北一女2連勝

▲北一女主控宋瑞蓁。（圖／高中體總提供）
▲北一女主控宋瑞蓁。（圖／高中體總提供）

記者黃建霖/新北報導

2022-02-14 17:50:39

HBL高中籃球聯賽今日進行8強階段賽事，女子組第二場賽事由北一女中對戰金甌女中，前幾場打得綁手綁腳的主控宋瑞蓁，這一場放開來打，繳出21分11籃板9抄截5助攻的數據，帶領球隊終場以71:63拿下2連勝。

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此役前三節雙方打得很膠著，北一女僅有6分領先，末節金甌展開瘋狂反撲，一度反超比分；但宋瑞蓁上來之後，成功改變比賽節奏，帶領「小綠綠」打出一波11:0的攻勢，順利以8分之差鎖定勝利。

宋瑞蓁從國中時就是相當受到關注的後衛，她對自己有相當高的期待，但有時也因此會有太大壓力，反而在場上打不出該有的水準。受訪時她坦言自己常常在打比賽的前一天會失眠，最近還夢到「殭屍」，心理狀態相當緊繃。

看著子弟兵掙扎的狀態，北一女教練駱燕萍表示，「我今天賽前也有給她警告，若你無法享受比賽的話，那我只能讓你坐板凳了。」而宋瑞蓁也終於放下心裡的包袱，打出精采的表現。

「其實今天打到第三節就有點抽筋，後來末節再度上場，看到球隊被反超有點訝異。那時候我就是告訴大家要冷靜，太混亂反而會失去機會。」宋瑞蓁賽後在爽朗笑聲中說，這可能是自己今年打得最享受的一場球了。

而賽前也設定要拿下本場比賽的金甌，今天一度有機會在末節翻盤，然而球員放鬆太早，結果反而錯失了一口氣贏下比賽的機會。金甌教練楊政盛指出，球員在比分壓過去之後想稍微喘一口氣，但就是這稍微的放轟讓對方再次反超。

和宋瑞蓁身材相仿、得分爆發力也很出色的金甌後衛邱詠鈴，這一場也攻下21分5籃板3助攻。楊政盛直言現在邱詠鈴主要就是打得分後衛，如果未來還想再往上打，勢必得去提升自己在場上的視野，「觀察隊友在哪裡、在什麼位置出手比較舒服，會是她未來要去學習的。」

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