「藍白合」藍白都有雜音？柯文哲：請國民黨內部先搞定
2022年地方縣市首長與縣市議員選戰在即，身為在野黨的國民黨與民眾黨，近日也時常傳出「藍白合」的聲浪，不僅部分藍營大咖都跳出來高喊合作，不過基層民代也有雜音，不僅國民黨市議員徐巧芯直言「藍白合不可能」，就連民眾黨市議員參選人林珍羽也表示「為選舉大可不必」。對此身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲則表示「他們國民黨內部先搞定再來」。
記者丁上程／台北報導
2022-02-14 16:46:39｜2022-02-14 18:09:56
「藍白合」議題從國民黨前副主席郝龍斌在接受專訪時，第一次被提出到檯面上，之後引發藍白之間的相互交鋒。除了民眾黨立委蔡壁如直呼「國民黨這麼弱為什麼要合？」北市府前副發言人「學姊」黃瀞瑩也直言「若各自對選舉有信心的話就不必」。至於北市副市長黃珊珊日前在臉書上抨擊前總統馬英九，也被視為是象徵「藍白合不可能」。
而身為民眾黨主席的柯文哲，除了日前直言「應該要藍綠合，然後白再分別打倒藍綠」外，今日受訪時被媒體詢問時，直言藍白合的問題覺得奇怪，「他們國民黨內部先搞定再來，你們自己都講不好了還講到外面來，就不便多批評。」
而針對媒體報導，民進黨內部民調顯示，副市長黃珊珊的支持度反超民進黨候選人，目前位居第二，對此黃珊珊表示，每天還是做好自己該做的事，謝謝大家的支持，每天把自己該做的事情做好，就是最好的準備。
至於《ETtoday新聞雲》報導，柯文哲日前在內部會議上指稱，不分區立委都應該要投入縣市首長選戰，「可帶職參選，選不上就『拔掉』」的說法，柯文哲則直言「不要把一些聊天的話都當真，然後在那邊講」，似乎也否認了「選不上就拔掉」說。