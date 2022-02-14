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納豆腦出血開刀3周不急上工　經紀人曝「已告假到5月」

▲納豆腦出血開刀3周不急上工，經紀人曝已告假到5月。（圖／納豆臉書）
▲納豆腦出血開刀3周不急上工，經紀人曝已告假到5月。（圖／納豆臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-02-14 16:49:00

藝人納豆（林郁智）上月24日傳出因腦出血，動了2次引流手術，好在病情逐漸好轉，在手術後第一天就已經恢復意識。今（14）日是情人節，依依在臉書上曬出緊牽納豆手的病床照感性告白，隨後納豆經紀人也向《NOWnews今日新聞》透露目前病況，表示會向各工作單位告假到5月。

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▲最堅強女友！依依情人節緊牽納豆。（圖／依依臉書）
▲依依情人節緊牽納豆。（圖／依依臉書）
經紀人先是致上謝意：「這陣子非常感謝院方的照顧，以及家人和依依的陪伴，更謝謝一直關心納豆的大家。」表示接下來納豆原有一些工作安排，但避免太操勞導致休養不足，醫生建議這段時間要讓他多休息，不要急著上工，所以與家人溝通後，已經向各單位告假到5月：「很抱歉造成大家的困擾，也謝謝工作夥伴們的體諒，這段時間辛苦各位媒體朋友，請讓豆哥好好休息，未來納豆還有很多事情等著他去做，等他準備好了，請大家再給予他鼓勵與支持。」

納豆病情持續好轉中，女友依依也在身旁不離不棄，稍早發文表示自己會打起精神，變得更積極、更堅強：「我相信納豆不會想看到我因此而喪志，特別是在他最需要我的照顧和陪伴的時候，除了繼續陪著你走完這條路之外，我會當一個不讓你擔心女朋友。」

▲依依在情人節這天對納豆真情告白。（圖／依依臉書）
▲依依陪在納豆身邊不離不棄。（圖／依依臉書）
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