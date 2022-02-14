大園郵局喬遷　i郵箱24小時便捷服務

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鄭文燦表示，大園區目前處於發展重要轉型期，希望發揮機場經濟學優勢，吸納更多人流及物流。此外，市府也正在推動沙崙產業園區建設，發展物流基地；農委會也在大園設置農業物流園區，促進農產品進出口貿易；長榮集團也選擇在大園區投資建置倉儲物流園區；郵政物流園區目前進度也相當順利，未來可對接桃園國際機場及台北港，擴充快遞包裹及郵件服務量能，皆突顯大園地區未來發展不容小覷。
中華郵政公司董事長吳宏謀表示，歷時約3年多，耗資2億多元，在鄉親期盼下，大園郵局完成改建喬遷作業，大園郵局1、2樓將提供郵政儲匯業務、3至7樓規劃複合式使用，包含商辦空間等，希望帶動周邊區域發展。吳宏謀說，疫情為各行各業帶來許多挑戰，中華郵政也加速推動數位轉型，希望發揮虛實整合優勢，預計今（111）年3月推出全新APP，進一步整合中華郵政服務項目，提升中華郵政服務效率及服務品質，優化顧客體驗。
桃園郵局局長蔡季芬表示，大園郵局新建地下2層、地上7層之建物，希望提供鄉親更優質的服務。另外，為慶祝大園郵局喬遷新址，民眾即日起至2月25日止，至大園郵局辦理儲匯、壽險、郵務相關業務，包含：開戶、投保郵政壽險、購買集郵商品滿200元以上、交寄i郵箱、包裹及快捷郵件等，有機會獲得精美紀念品，每日數量有限，送完為止。