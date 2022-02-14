桃園今日無本土病例　衛生局：各主要傳播鏈已逐漸收斂

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王文彥提醒，全國仍有零星確診案件，社區環境仍存在危險因子，民眾仍應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。桃園將持續開設社區採檢站，若民眾與確診者足跡重疊或自覺有必要，均可至社區採檢站採檢，確保社區安全。
新聞處長詹賀舜表示，今（14）日桃園社區採檢站單日採檢59人，截至目前，桃園社區採檢站共累計採檢9萬8,685人，其中陽性158人、陰性9萬8,468人、檢驗中59人。
詹賀舜指出，今日無相關個案公共場所足跡，如有出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），同時告知醫護人員相關接觸史。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。