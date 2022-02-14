情人節前分手！女子失戀深夜「酒醉路旁」 警暖心開導
今（14）日是西洋情人節，不過在節日前夕，高雄一名23歲女子因為分手而買醉，搭計程車返家時，無法停止大哭，司機擔心女子會遇到壞人，緊急報警求助，警方到場後發現女子不勝酒力，邊吐邊大哭說「失戀了」，警方也守一旁暖心安慰外，女子也順利遇到好心鄰居通知人家接送她回家。
編輯中心/綜合報導
2022-02-14 17:32:55
12日晚間11點多，鳳山分局五甲派出所獲報，有計程車司機載到酒醉的女子，還一直傷心落淚，因為擔心她遇到壞人，也不知如何處理，因而報警協助。
警方到場後，看見女子獨自一人醉倒在社區大樓前，意識不清，由於女子喝太多酒，不斷嘔吐，吐到一半還情緒失控、大哭，警方也順勢關心她為何要喝這麼醉？女子低落地說，「自己失戀了」。
警方也擔任起心靈倒是，安撫女子說「失戀也要漂漂亮亮！」，更貼心地詢幫她把長髮綁起來，避免髮絲再沾到嘔吐物。
不過，當時夜已深，社區大樓已無管理員，難以得知女子確切住處，為了讓女子順利返家，警方只好在大樓前方呼喊，最終吸引到認識女子的鄰居注意，通知家屬下樓接女子返家。
見到熟悉家屬下樓接送她時，女子不斷地向家屬跟員警道歉，警方也暖心向她打氣說，「人生還是要過，記得下次不要喝那麼多酒，也要找信任的朋友陪伴。」（編輯：孫唯容）