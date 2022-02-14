名家論壇》黎榮章／綠營屏東縣長初選　三方人馬各有優勢

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但隨著初選時間越來越近，近1個半月周春米、鍾佳濱的網路聲量也有所提升，周春米在0109雙林之戰結束後，正式宣布投入初選，在地社團組織上千人相挺，潘孟安也特地請假替周站台，這場聲勢浩大的參選記者會也創下周春米個人的網路聲量高點。
鍾佳濱雖未舉辦參選儀式，但透過賴清德的一封推薦信，讓原本以為賴清德無疑挺周的台北政壇跌破眼鏡，也成功創造話題與關注度；賴清德相挺之後，鍾佳濱的聲量成長明顯，未來發展還很有潛力，讓他在這場三人角力中毫不遜色。
進一步從臉書頻道比較三人的聲量來源，可發現他們各自文章數最多的頻道，都是個人官方粉專，三人的官方粉專追蹤者數量差距也不大，莊瑞雄5.9萬最多，鍾佳濱有5.4萬，周春米5.1萬。不過，莊瑞雄與鍾佳濱文章數第二多的來源則是新聞粉專，如震傳媒、TVBS少康戰情室、Newtalk新聞等，其中又以提到莊瑞雄的貼文，貼文互動情形較好。
周春米與前述兩者較不同，她第二多的聲量來源是綠營側翼粉專，例如知名臉書粉專「只是堵藍」、「我不綠，只是堵藍」等，近一個月總共PO出14則有關周春米的貼文，創下1.6萬次貼文互動，但細看其中內容，則以批評聲為主，負面情緒較強。例如只是堵藍就在周的初選記者會後、1月14日貼文質疑她「挺你的都是國民黨」、「你覺得跟黑金掛勾贏民進黨內縣長初選很有面子嗎？」
另外還有知名粉專「脫北者冰狼」則貼了3位競爭者的分析文，用「士林北投經營得不錯」、「講話鏗鏘有力」等正面形容詞來肯定莊瑞雄；但描述周春米時，就說她「算是政治世家但是是藍底的」、「據傳屏東藍營地方派系是支持周」，看得出綠營側翼以批周春米、暗挺莊瑞雄為主要風向，顯然莊瑞雄不只個人有高媒體曝光，在網路上也有許多綠營粉絲相挺。
儘管受到綠營側翼粉專不友善對待，但比較莊瑞雄、周春米、鍾佳濱今年以來的網路正負面聲量，可發現周春米以1.6千則正聲量勝過莊瑞雄的1.3千則、鍾佳濱的739則，網路好感度1.05，仍明顯高於其他兩位競爭對手，是三人中唯一正面聲量大過於負面聲量的。而她的正聲量來源多來自官方粉專，因有現任執政者潘孟安的全力相挺，兩人以「地方執政、中央發聲」搭配無間，讓周春米有許多縣政議題、政策紅利可以作為粉專貼文內容。
例如周春米在119消防節貼文「春米這幾年也全力協助屏東縣政府向消防署爭取汰換老舊消防車輛，從2015年開始至今年，已完成42輛20年以上老舊消防車的汰換」，或在春節貼文宣傳屏東縣府的活動「推薦大家今年擁有三大燈區的屏東燈節，不只很美還很好拍」。此外，周春米也跟縣府共同行銷地方農特產「今天，我跟潘孟安縣長還有神農獎得主的潘志民大哥，一起把蜜棗包裝，準備運送到小港進行低溫處理，檢疫合格後就會直送日本」。種種貼文都顯示，潘孟安的高執政滿意度，以及施政成績，都成功為周春米的粉專帶來正能量，讓粉絲與支持者刷出好感度。
儘管初選紛爭已經白熱化，但在農曆年後的首次民進黨中常會，兼任黨主席的總統蔡英文僅強調「民進黨會按部就班完成提名」，未就詳細初選時程透口風；綜合屏東上述3名競爭者的網路大數據資料，周春米有現任縣長加持，正聲量最高、莊瑞雄有網路綠營支持力挺、鍾佳濱則在賴清德加持後，聲量看漲，顯然三人各有優勢，最後誰能順利出線，恐還是未定之天。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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